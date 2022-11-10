Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»

Альона Боженко
glavcom.ua
У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»
Завтра по Україні знову вимикатимуть світло
фото ілюстративне

Аварійні обмеження споживання електроенергії поки що не передбачаються

Протягом доби 11 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», – йдеться у повідомленні.

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

З 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити «Обленерго».

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни.

Читайте також: Генератор у приватному помешканні: три поради, які можуть зберегти життя
Теги: електроенергія Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» спрогнозувало, коли очікувати на відчутні покращення з електропостачанням
Коли покращиться ситуація з електропостачанням: прогноз «Укренерго»
7 листопада, 21:18
В Україні не вистачає обладнання для швидкого ремонту електромереж
Чи правда, що Україні вже немає чим ремонтувати електромережі: експерт розповів деталі
Вчора, 06:00
Відновлення електромережі триває, але ремонтникам потрібен час
Як довго доведеться лагодити пошкоджені електромережі: пояснення експерта
Вчора, 14:17

Суспільство

У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»
У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»
Майбутня поліцейська захистила перехожих від неадекватного хулігана (фото)
Майбутня поліцейська захистила перехожих від неадекватного хулігана (фото)
В Україні запрацював новий пункт пропуску (фото, відео)
В Україні запрацював новий пункт пропуску (фото, відео)
Головне за ніч: звільнення українських територій та втрати рашистів
Головне за ніч: звільнення українських територій та втрати рашистів
Мінлива хмарність та туман: прогноз погоди на 10 листопада
Мінлива хмарність та туман: прогноз погоди на 10 листопада
Які документи потрібні переселенцям, щоб оформити дитину у садок
Які документи потрібні переселенцям, щоб оформити дитину у садок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
38K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
36K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
16K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
15K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
13K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів

Новини

Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада
Сьогодні, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту