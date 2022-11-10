У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»
Аварійні обмеження споживання електроенергії поки що не передбачаються
Протягом доби 11 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Про це повідомляє «Укренерго».
«Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», – йдеться у повідомленні.
За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:
З 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити «Обленерго».
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни.
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