Головне за ніч: ISW повідомив хороші новини з фронту, а ЗСУ попередили про нові обстріли
Росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох
«Главком» зібрав головні новини ночі 25 грудня. Аналітики ISW розповіли, що окупанти сповільнили наступ на Бахмут. А українські військові попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря.
Ситуація у Бахмуті
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські загарбники сповільнили темпи наступу у районі Бахмута та припускають, що ворог буде ініціювати тактичну або оперативну паузу.
Експерти вважають, що у росіян наразі немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.
«Обмеження російських військових у особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі, – пишуть аналітики ISW.
Загроза нових обстрілів
У суботу ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.
За даними командування «Південь», на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 «Калібрів».
«Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – зазначають військові.
На Херсонщині загинули працівники ДСНС
Під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.
Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков.
Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.
Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі.
Видобуток газу у США рекордно впав
У США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.
Обсяг видобутку скоротився приблизно на 10% (2,8 млн кубометрів) до попереднього дня через зледеніння труб на тлі зниження температури нижче нуля в основних регіонах, що видобувають. Внутрішній попит на газ виріс до максимуму з початку 2019 року.
Компанія Duke Energy попросила клієнтів у штатах Кентуккі та Огайо звести до мінімуму споживання електроенергії через брак потужностей.
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