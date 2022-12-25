Головне за ніч: ISW повідомив хороші новини з фронту, а ЗСУ попередили про нові обстріли

Росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох

«Главком» зібрав головні новини ночі 25 грудня. Аналітики ISW розповіли, що окупанти сповільнили наступ на Бахмут. А українські військові попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря.

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Ситуація у Бахмуті

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські загарбники сповільнили темпи наступу у районі Бахмута та припускають, що ворог буде ініціювати тактичну або оперативну паузу.

Експерти вважають, що у росіян наразі немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

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«Обмеження російських військових у особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі, – пишуть аналітики ISW.

Загроза нових обстрілів

У суботу ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

За даними командування «Південь», на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 «Калібрів».

«Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – зазначають військові.

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На Херсонщині загинули працівники ДСНС

Під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков.

Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі.

Видобуток газу у США рекордно впав

У США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.

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Обсяг видобутку скоротився приблизно на 10% (2,8 млн кубометрів) до попереднього дня через зледеніння труб на тлі зниження температури нижче нуля в основних регіонах, що видобувають. Внутрішній попит на газ виріс до максимуму з початку 2019 року.

Компанія Duke Energy попросила клієнтів у штатах Кентуккі та Огайо звести до мінімуму споживання електроенергії через брак потужностей.