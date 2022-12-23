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ЗСУ повідомили, чи використовуватимуть Patriot для боротьби з дронами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, чи використовуватимуть Patriot для боротьби з дронами
фото ілюстративне

Комплекс Patriot відганятиме ворожу авіацію від кордонів України

Комплекс ППО Patriot не застосовуватиметься проти іранських дронів-камікадзе. Це робитиметься лише у крайньому випадку. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Безумовно (з Patriot не будуть збивати іранські дрони – «Главком»). Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми сьогодні маємо Iris-T та Nasams, які теж збивали «Шахеди». Я хочу сказати, що хоч «Шахед» і має вражаючу частину не таку велику, як ракета, але якщо він потрапить у важливий об'єкт, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо ракету», – зазначив Ігнат.

Також Ігнат наголосив, що новий комплекс відганятиме ворожу авіацію від кордонів України.

ЗРК Patriot – інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 км. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 2 км і вражати цілі на відстані до 160 км. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Згодом стало відомо, що США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Згодом Путін відреагував на передачу Україні Patriot.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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