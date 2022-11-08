Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху
Зеленський привітав Беньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах в Ізраїлі і обговорив з ним основні аспекти відносин між державами
«Главком» зібрав головні новини ночі, 8 листопада. Найважливіше: в Україні розпочалося будівництво нової «Мрії», а президент провів розмову з Беньяміном Нетаньяху.
Нова «Мрія»
Україна почала будівництво нового славнозвісного літака моделі Ан-225 «Мрія». Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення.
«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав», – наголосив гендиректор ДП «Антонов».
Орієнтовна вартість будівництва другої «Мрії» становить $500 млрд.
В ДП «Антонов» зауважили, що наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. Докладніша інформація про створення нової «Мрії» буде поширена вже після перемоги України в російській війні.
Переговори з Нетаньяху
У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Беньяміном Нетаньяху. Про це глава держави розповів під час відеозвернення.
Зеленський привітав Беньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах в Ізраїлі і обговорив з ним основні аспекти відносин між державами.
«Говорив з Беньяміном Нетаньяху, лідером блоку, який переміг на виборах. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль», – зазначив Зеленський.
Втрати ворога на півдні
Протягом доби українська авіація на півдні завдала вісім ударів по позиціях окупантів, з яких два по опорних пунктах, чотири по системах протиповітряної оборони та два по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.
Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гармати-гаубиці, вісім одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.
Коли покращиться ситуація з електропостачанням
У Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
За його словами, на сьогодні дуже складна в Київському і Харківському регіонах.
«Ми зараз працюємо над тим, щоб трішки покращити ситуацію в мережі як в Києві та області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, що треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни», – сказав Кудрицький.
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