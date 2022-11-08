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Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху
Головні новини ночі 8 листопада
фото ілюстративне

Зеленський привітав Беньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах в Ізраїлі і обговорив з ним основні аспекти відносин між державами

«Главком» зібрав головні новини ночі, 8 листопада. Найважливіше: в Україні розпочалося будівництво нової «Мрії», а президент провів розмову з Беньяміном Нетаньяху.

Нова «Мрія»

Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху фото 1

Україна почала будівництво нового славнозвісного літака моделі Ан-225 «Мрія». Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення. 

«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав», – наголосив гендиректор ДП «Антонов».

Орієнтовна вартість будівництва другої «Мрії» становить $500 млрд. 

В ДП «Антонов» зауважили, що наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. Докладніша інформація про створення нової «Мрії» буде поширена вже після перемоги України в російській війні.

Переговори з Нетаньяху

Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху фото 2

У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Беньяміном Нетаньяху. Про це глава держави розповів під час відеозвернення. 

Зеленський привітав Беньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах в Ізраїлі і обговорив з ним основні аспекти відносин між державами.

«Говорив з Беньяміном Нетаньяху, лідером блоку, який переміг на виборах. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль», – зазначив Зеленський.

Втрати ворога на півдні

Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху фото 3

Протягом доби українська авіація на півдні завдала вісім ударів по позиціях окупантів, з яких два по опорних пунктах, чотири по системах протиповітряної оборони та два по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гармати-гаубиці, вісім одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.

Коли покращиться ситуація з електропостачанням

Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху фото 4

У Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні дуже складна в Київському і Харківському регіонах.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб трішки покращити ситуацію в мережі як в Києві та області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, що треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни», – сказав Кудрицький.

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Теги: авіація Антонов будівництво втрати Ізраїль переговори президент рашисти свято традиції Україна Укренерго

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