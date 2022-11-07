Зеленський провів переговори з Нетаньяху: що обговорювали

Лідери обговорили основні аспекти відносин між державами

У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Беньяміном Нетаньяху. Про це глава держави розповів під час відеозвернення.

Зеленський привітав Беньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах в Ізраїлі і обговорив з ним основні аспекти відносин між державами.

«Говорив з Беньяміном Нетаньяху, лідером блоку, який переміг на виборах. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль», – зазначив Зеленський у відеозверненні.

Президент додав, що вірить у значне посилення обох держав, тим більше що загрози для України та Ізраїлю споріднені.

Нагадаємо, 7 листопада Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.