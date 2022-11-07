Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів переговори з Нетаньяху: що обговорювали

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з Нетаньяху: що обговорювали
Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу
фото: Офіс президента

Лідери обговорили основні аспекти відносин між державами

У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Беньяміном Нетаньяху. Про це глава держави розповів під час відеозвернення. 

Зеленський привітав Беньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах в Ізраїлі і обговорив з ним основні аспекти відносин між державами.

«Говорив з Беньяміном Нетаньяху, лідером блоку, який переміг на виборах. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль», – зазначив Зеленський у відеозверненні.

Президент додав, що вірить у значне посилення обох держав, тим більше що загрози для України та Ізраїлю споріднені.

Нагадаємо, 7 листопада Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

Теги: Україна президент переговори орден Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бій за Херсон має як стратегічне, так і дипломатичне значення
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
Вчора, 14:33
Нардеп Єгор Чернєв пояснив, що переговорна позиція України залишається незмінною
США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс
Вчора, 17:50
Подоляк наголосив, що для початку переговорного процесу необхідно, щоб РФ вивела війська з України
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
Вчора, 20:08

Політика

Зеленський провів переговори з Нетаньяху: що обговорювали
Зеленський провів переговори з Нетаньяху: що обговорювали
Нардепка Королевська 16 років приховувала нерухомість у Підмосков’ї
Нардепка Королевська 16 років приховувала нерухомість у Підмосков’ї
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс
США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)
Націоналізація стратегічно важливих підприємств: Данілов повідомив деталі
Націоналізація стратегічно важливих підприємств: Данілов повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
109K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
101K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
82K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
62K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
49K
Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW

Новини

Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту