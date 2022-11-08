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8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Що святкують 8 листопада
фото ілюстративне

Не можна в цей день брати кредити, давати і брати гроші в борг

У вівторок, 8 листопада, відзначають Всесвітній день урбанізму, Міжнародний день радіології, Міжнародний день Клубу веселих і кмітливих (КВК).

Всесвітній день урбанізму

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Цей День виник і заснований з ініціативи громадськості та працівників у сфері планування міст і населених пунктів з метою підвищення інтересу в галузі містобудування.

Вперше був запропонований професором в Університеті Буенос-Айреса, випускником Інституту міського будівництва в Парижі, на ім’я Карлос-Марія-делла Паолера (Carlos Maria della Paolera) наприкінці 40-х років і проведений в 1949-му році.

Дата проведення Всесвітнього дня містобудування (World Urbanism Day) – 8 листопада. Відзначається вже в більш ніж 30 країнах світу на чотирьох континентах. В цей День організаторами підкреслюється визнання і роль професійного планування і створення зручного та ергономічного міського середовища. 

Міжнародний день радіології

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Щороку відзначають Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів. Саме восьмого листопада 1895 року професор фізики Вільгельм Рентген в німецькому місті Вюрцбурзі випадково відкрив промені, які здатні проходити крізь непрозорі тіла, просвічуючи їх. Вони отримали назву Х-промені.

Цікавий факт – український фізик Іван Пулюй став відкривачем рентгенівських променів ще у 1881 році. На міжнародній електротехнічній виставці він показав трубку, яка випромінювала такі ж промені. Проте, виставка мала технічний характер, а тому в його відкритті не побачили цінності для медицини.

Яке церковне свято

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8 листопада – церковне свято, записане в православному календарі, як день пам’яті Дмитра Солунського – християнського святого, великомученика

Дмитро Солунський, також відомий як Мироточець, – християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь (Салоніки), який за віру був проколотий списами.

Відомо, що жив він за часів імператора Діоклетіана. У житії його сказано, що батьки Димитрія спочатку були таємними християнами і після народження сина відразу ж його охрестили в домашній церкві, а потім намагалися виховувати в благочесті та вірі.

Не знаючи про християнську віру Димитрія, римський імператор призначив його проконсулом Фессалонікійської області. Замість того, щоб переслідувати християн, Димитрій на своїй посаді відкрито навчав мешканців міста християнської віри та викорінював ідолопоклонство й поганські звичаї.

Коли про це дізналася влада, святого кинули до в’язниці та прохромили списами. Тіло римляни віддали на поталу звірам, проте побожні солуньські християни підібрали і поховали його.

Народні прикмети:

  • На Дмитра відлига – зима буде мокра і тепла, а весна рання;
  • На Дмитрія немає снігу – зиму можна ще не чекати;
  • Потрібно дивитися, який сьогодні день: якщо випав сніг – весна буде пізньою;
  • До Дмитра зима не вступає в свою силу;
  • Якщо дме холодний вітер, а земля замерзла – до свят снігу не чекайте;
  • На Дмитра сніг і мороз – весна буде холодною;
  • День Дмитра теплий – весна буде м’якою і ранньою;
  • Якщо йде дощ – до Введення буде багато снігу;
  • Якщо вже випав сніг – листопад буде морозяним і холодним;
  • Вітряно і земля замерзла – до Нового року снігу не буде;
  • Кури ходять до темна – завтра чекайте негоди.

Що не рекомендується робити:

  • Забороняється фізично навантажуватися.
  • Не можна в цей день брати кредити, давати і брати гроші в борг. Вас можуть обдурити і весь рік будуть фінансові проблеми.
  • Не можна 8 листопада прати і прасувати білизну.
  • Наші пращури вважали, що часник потрібно посадити до Дмитра. Тоді він буде дорідний і гарний.

Іменини

Іменини святкують Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Теги: свято традиції

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