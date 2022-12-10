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10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 10 грудня
фото із відкритих джерел

У цей день не можна плести чи шити, адже таким чином можна зашити тепло в будинку

У суботу, 10 грудня, відзначають Міжнародний день прав людини, День Альфреда Нобеля, Всесвітній день футболу

Також у цей день у США – День штату Міссісіпі, Таїланд – День Конституції, Аргентина – День соціального працівника, Намібія – Національний день жінок.

Міжнародний день прав людини

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У сучасному світі права людини стали кваліфікуватися за цілою низкою напрямів. Це особисті права, які передбачають недоторканність особи і житла, власності та конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні права, які передбачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, захисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості.

На ряду з цим існують і політичні права, які мають на увазі і свободу совісті, і рівність усіх перед законом, свободу друку і свободу слова, свободу зібрань та право на протест.

Є також і економічні права, які мають на увазі свободу розвитку і функціонування промисловості і торгівлі, свободу пересування та розпорядження власністю на свій розсуд. Культурні права включають в себе свободу мистецтв і наук, свободу викладання і право на освіту, а також право на використання у всіх цих процесах своєї рідної мови. Все це узагальнено і взято на озброєння як демократичні цінності. 

Після закінчення Другої світової війни і спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях і Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року була прийнята Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423 (V).

Всесвітній день футболу

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Перша згадка про футбол як «про гру в м’яч ногами» історики знайшли в китайських джерелах, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Називалася вона Цу Чю, що означає «штовхати ногою». Гра у футбол дозволяла китайським воїнам підтримувати добру фізичну форму.

Коли вперше з’явилася ця гра точно ніхто не знає. Деякі стверджують, що попередником футболу була дика гра саксонців, які жили в Англії в VIII столітті. На бойовищі, після битви, вони копали ногами відрубані голови супротивника.

Про цю гру відомо досить мало – те, що були ворота і воротар, те, що гра була частиною фізичної підготовки солдатів, і що вона була відома вже три тисячі років тому.

День Альфреда Нобеля

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День Нобеля - це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака. Кожен лауреат отримує золоту медаль із зображенням Нобеля і диплом.

Нобелівські премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та економіки вручає лауреатам його Величність Король Швеції на церемонії, що проходить у річницю смерті Альфреда Нобеля (в 1896 році в Сан-Ремо). Розмір грошової премії змінюється щорічно і становить приблизно 1 мільйон доларів. Нобелівські премії мають великий міжнародний престиж і, крім того, пропонують лауреатам значну економічну підтримку.

Яке церковне свято

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

На 10 грудня припадає відразу два церковних свята – шанування святого Романа та ікони Богородиці.

У церкві 10 грудня вшановується один з найважливіших образів у православ’ї – ікона Пресвятої Богородиці, яка називається «Знамення». Зображена на ній Богоматір в процесі молитви. Також зображено немовля Ісус на грудях у Марії. Ікона відома як чудотворна. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.

Переказ свідчить, що на третю ніч після облоги архієпископ Новогородський почув зверху голос, що звелів йому винести ікону пресвятої Богородиці з церкви Спаса Преображення, обнести нею фортечну стіну. В результаті, війська стали стріляти, і одна з стріл потрапила в ікону, після чого з очей Богоматері полилися сльози. Вороже військо, охоплене жахом, відступило.

Незабаром на честь цієї пам’ятної події було встановлено свято під назвою Знамення. Від нього люди завжди чекали чогось особливого, яких-небудь знаків, які дозволять передбачити долю або майбутнє.

У православному світі 10 грудня також згадують преподобного Романа Антіохійського. У народному календарі дата називається Романів день.

Народні прикмети:

  • Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру – всі біди й печалі з ним підуть.
  • Дим із труби йде стовпом – буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.
  • Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода.
  • Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод.
  • На скіпі багато нагару – мороз скоро буде.
  • Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.
  • Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не рекомендується робити:

  • У цей день не можна плести чи шити, адже таким чином можна зашити тепло в будинку.
  • Наші предки вважали, що сьогодні не можна впускати до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
  • Не варто йти рибалити, бо риба залягає на дно і спіймати нічого не вдасться.

Іменини

10 грудня День ангела відзначають: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Теги: свята свято традиції

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