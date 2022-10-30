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Головне за ніч: трагедія у Сеулі та успіхи на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: трагедія у Сеулі та успіхи на фронті
Головні новини ночі 30 жовтня
фото ілюстративне

У Сеулі сталася тиснява під час бурхливого святкування, коли близько 100 тисяч осіб заповнили вузькі вулиці району Ітевон

«Главком» зібрав головні новини ночі 30 жовтня. Цієї ночі у Сеулі сталася трагедія під час святкування Геловіну, а Україна перейшла на зимовий час.

Трагедія у Сеулі 

Головне за ніч: трагедія у Сеулі та успіхи на фронті фото 1

У Сеулі сталася тиснява під час бурхливого святкування, коли близько 100 тисяч осіб заповнили вузькі вулиці району Ітевон. Чимало з постраждалих були у святкових костюмах із нагоди Геловіну.

Підтверджено загибель 151 людини, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії. Також російські ЗМІ вказують, що в Сеулі також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні.

За останніми даними, 82 людини отримали поранення, 19 з них – серйозні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим та оголосив національний день жалоби.

ЗСУ мають перевагу в артилерії над окупантами

Головне за ніч: трагедія у Сеулі та успіхи на фронті фото 2

Українські військовослужбовці наразі мають артилерійську перевагу над російськими силами на півдні. Про це повідомляє The New York Times, із посиланням на українських командирів та військових аналітиків.

Зазначається, що Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії. Це стало можливим завдяки західним поставкам зброї та власним безпілотникам.

Видання зауважує, що українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

Втрати рашистів на півдні

Головне за ніч: трагедія у Сеулі та успіхи на фронті фото 3

За інформацією військових, з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активізував повітряну розвідку.

«Протягом бойового дня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки», – повідомили у командуванні.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

«За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона», самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», гаубиці «Д-20» та «Мста-Б», зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1», 1 танк та 7 одиниць авто-бронетехніки. Пошкоджено ще танк та 3 одиниці авто-бронетехніки», – йдеться у повідомленні.

Україна перейшла на зимовий час

Головне за ніч: трагедія у Сеулі та успіхи на фронті фото 4

У ніч проти 30 жовтня українці перейшли на зимовий час. Стрілки годинників перевели на годину назад.

Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки здійснюється більш ніж в 100 країнах світу. В Україні годинник переводять з 1981 року.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В Україні переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

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Теги: авіація ворог озброєння поранення трагедія Україна українці

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