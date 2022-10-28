МВС Чехії до свята прикрасило свою штаб-квартиру мертвим Путіним

Сьогодні Чехія відзначає День незалежності

На фасаді штаб-квартири Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки у Празі вивісили чеський та український державні прапори, а між ними – зображення російського диктатора Володимира Путіна у мішку для транспортування мертвих тіл.

За словами глави МВС Віта Ракушана, ця інсталяція закликає людей усвідомити, «хто наш друг, хто зайняв позицію ворога».

«Усім нам я хотів би побажати, щоб у цей важкий час ми зберігали відвагу і стійкість, як і засновники Чехословаччини 1918-го. Незалежність і свобода, яку ми тоді здобули, перетворилася для нас на природний стан, але ця ера закінчилася. І зараз, опинившись віч-на-віч з агресором, доведеться знову довести, що ми під чеським прапором будемо з гордістю захищати свободу і боротися за незалежність», – написав Ракушан у Twitter.

Зазначимо, 28 жовтня, чехи відзначатимуть День виникнення незалежної Чехословацької Республіки. Це свято вважається чеським Днем незалежності і є нагадуванням про те, що 28 жовтня 1918 року Національний комітет Чехословаччини в Празі оголосив про об'єднання Чехії і сусідньої Словаччини у Республіку Чехословаччину. Чехи згадують цей день навіть після відокремлення від Словаччини 1 січня 1993 року. Словаччина ж після поділу більше не відзначає цей день як національне свято.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.

До слова, раніше повідомлялося, що у чеському місті Літомержиці невідомий розмалював постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину. Відповідні фотографії з'явилися у соцмережах у середу, 25 жовтня, пишуть чеські ЗМІ.