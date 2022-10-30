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Україна перевела годинники на зимовий час

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна перевела годинники на зимовий час
Україна перевела стрілки годинників на зимовий час
фото ілюстративне

В Україні годинник переводять з 1981 року

У ніч проти 30 жовтня українці перейшли на зимовий час. Стрілки годинників перевели на годину назад.

Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки здійснюється більш ніж в 100 країнах світу. В Україні годинник переводять з 1981 року.

Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

В Україні переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Варто зауважити, що людський організм важко переносить перехід на «літній» і «зимовий» час. Згідно з даними ООН вдвічі збільшуються звернення до медиків у зв’язку з проблемами серцево-судинної системи, половина населення має проблеми зі сном. У людей змінюються звичні біоритми, підвищується сонливість та втомлюваність, знижується увага. А ще на третину зростає кількість ДТП протягом двох тижнів після переходу.

Тому останніми роками точиться чимало дискусій – чи доречні часові зміни?

Верховна рада кілька разів намагалася скасувати переведення годинників, але поки що безуспішно. У 2011 році депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити – літній чи зимовий.

Навесні 2021 року парламентарі ухвалили в першому читанні законопроєкт №4201 («Про обчислення часу в Україні»), який пропонував закріпити по всій території країни єдиний київський час.

Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі UTC+2 – природному для нашої країни. На користь відмови від переведення стрілок годинників в Раді говорили про доведені факти негативного впливу на здоров'я людей щорічного переходу на літній час.

Проте депутати не змогли затвердити законопроєкт у другому читанні та відправили його на доопрацювання. 

Читайте також: Перехід на зимовий час: що не можна робити до і після переведення годинників
Теги: посол українці Україна населення

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