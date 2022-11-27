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27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 26 листопада
фото ілюстративне

Сьогодні не варто братися за рукоділля

У неділю, 27 листопада, відзначають День заснування Національної Академії Наук України, День шпильки і голки та Міжнародний день Біблії.

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Національна академія наук України (НАНУ) заснована установчими зборами при уряді гетьмана Скоропадського П. П. 27-го листопада 1918-го року і є однією з найстаріших академій на пострадянському просторі. Першим президентом Академії було обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям Вернадського В. І.. Її історія охоплює ряд найважливіших і яскравих наукових досягнень.

У період з 1918-го по 1921-й рік мала назву «Українська академія наук» (УАН). З 1921-го по 1936-й – «Всеукраїнська академія наук» (ВУАН), з 1936-го по 1991-й вона називалася «Академією наук Української РСР» (АН УРСР), з набуттям суверенітету і незалежності України в період з 1991-го по 1993-й рік була перейменована як «Академія наук України» (АН України), а з 1994-го року знайшла свою теперішню назву – «Національна академія наук України» (НАНУ).

Серед найбільш значущих досягнень академії в період до і під час Другої світової війни, це роботи над штучною ядерною реакцією перетворення ядер літію в ядра гелію, роботи над прискорювачем заряджених частинок і створення трьохкоординатного радіолокатора дециметрового діапазону. Для оборонної промисловості - впровадження високоефективної технології автоматичного зварювання під флюсом корпусів танків, артилерійських систем та авіабомб. Серед розробок вчених-біологів і медиків – ряд нових лікарських препаратів і методів лікування поранених.

Яке церковне свято

27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

У церкві 24 жовтня вшановується пам’ять святого Пилипа (Пилипа), одного з апостолів, який походив із Кесарії Палестинської. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю. Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями.

Стефан не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Бачачи це, навіть багато язичники повірили в існування Ісуса Христа. Згідно з історичними даними, у Пилипа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок – Ерміонія – вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.

Народні прикмети: 

  • Іній вранці 27 листопада – наступного року буде багатий урожай вівса.
  • Пішов дощ на Пилипа – за прикметами, можна сподіватися на багатий урожай пшениці.
  • Ворона каркає 27 листопада – скоро відлига буде.
  • Хмарність чи снігопад віщують негоду на травень.
  • Якщо не зіграєш весілля до 27 листопада, то, згідно з прикметами, до наступного року сім’ї не створиш.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна сьогодні робити ремонт.
  • Не варто також братися за рукоділля.
  • Не можна ходити й до лісу

Іменини

27 листопада, іменини відзначають Григорій, Сергій, Федір, Пилип.

Теги: Україна свято

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