На острові в Італії через ссув грунту близько десятка людей зникли безвісти

На південному італійському острові Іскія після сильних дощів сталися зсуви землі, внаслідок яких до 12 людей зникли безвісти. Про це повідомляє агентство АР.

У портовому місті Казаміччола автомобілі та автобуси опинилися в морі, а вулиці стали непрохідними. Влада острова закликала людей залишатися вдома.

Число жертв невідоме. Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні спершу заявив, що підтверджено загибель восьми людей. Пізніше міністр внутрішніх справ запевнив, що поки не підтверджено загибель жодної людини, а 10-12 осіб вважаються зниклими безвісти.

Агентство ANSA повідомило, що зруйновані щонайменше 10 будівель. За словами префекта Неаполя, одну сім'ю з новонародженим, яку раніше вважали зниклою безвісти, знайшли. Люди отримують медичну допомогу.

Італійська влада оголосила помаранчевий рівень погодної небезпеки через сильні дощі та грози в чотирьох областях: Кампанії, Молізе, Лаціо та на Сицилії, ще в 11 регіонах запроваджено жовтий рівень.

Italy: At least 8 killed in massive landslide in Ischia. #weather #weathernews pic.twitter.com/RGFQSmWrSC