На острові в Італії через ссув грунту близько десятка людей зникли безвісти

Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти

Італійська влада оголосила помаранчевий рівень погодної небезпеки

На південному італійському острові Іскія після сильних дощів сталися зсуви землі, внаслідок яких до 12 людей зникли безвісти. Про це повідомляє агентство АР.

У портовому місті Казаміччола автомобілі та автобуси опинилися в морі, а вулиці стали непрохідними. Влада острова закликала людей залишатися вдома.

Число жертв невідоме. Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні спершу заявив, що підтверджено загибель восьми людей. Пізніше міністр внутрішніх справ запевнив, що поки не підтверджено загибель жодної людини, а 10-12 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Агентство ANSA повідомило, що зруйновані щонайменше 10 будівель. За словами префекта Неаполя, одну сім'ю з новонародженим, яку раніше вважали зниклою безвісти, знайшли. Люди отримують медичну допомогу.

Італійська влада оголосила помаранчевий рівень погодної небезпеки через сильні дощі та грози в чотирьох областях: Кампанії, Молізе, Лаціо та на Сицилії, ще в 11 регіонах запроваджено жовтий рівень.

Острів Іскія Входить до складу області Кампанія. Є одним з трьох головних островів в Неаполітанській затоці, поряд з островами Капрі та Прочида. Площа близько 46 км². Населення 62 тисячі осіб[1]. Головне місто острова — Іскія (18253 жителя). Іскія — найбільший острів у Неаполітанській затоці (в Тірренському морі, за 40 км від Неаполя і 7 км від континенту). У центральній частині острова вулкани Епомео (789 м) і Тработті (512 м), на південному сході вулкан Монте-Веззі (П'єдімонте) (395 м)[2]. Останні виверження на острові Іскія було зафіксовано 1301 року. Іскія неодноразово потерпала від землетрусів, зокрема у 1828, 1832 і 1881 роках. 28 липня 1883 року внаслідок землетрусу загинуло 2313 осіб і майже повністю були знищені Форіо, Казаміччіола та Лакко-Амено.

Нагадаємо, 23 листопада у Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів – Ключевська сопка та Шивелуч.