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Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники

Альона Боженко
glavcom.ua
Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники
Бельгія надасть Україні сучасні підводні безпілотники
фото ілюстративне

10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium також будуть доставлені в Україну до кінця травня

Бельгія надасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Le Soir.

Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент, пояснює міністр.

«Їх також можна використовувати в районах стихійного лиха, де пологові відділення або лікарні були зруйновані. Вони можуть надати термінову допомогу…  Досі такого ніхто не надсилав», – зазначила Дедондер.

Крім того, 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium також будуть доставлені в Україну до кінця травня.

«Ці безпілотники можуть ідентифікувати всі підводні загрози, чи то міни, чи шпигунські пристрої», – сказала міністр.

Крім того, 100 бельгійських солдатів були вивільнені для проведення 18 навчальних модулів для українських військових. Навчання включатимуть «бойову підготовку, вогневу підтримку артилерії ближньої дії, розмінування, підготовку снайперів, розвідку, проникнення, системи зв'язку та бойову підготовку на заражених територіях, а також стандартну підтримку чи координацію дій наземно-повітряних сил у контексті ближньої авіаційної підтримки».

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

Теги: президент навчання міністр Бельгія

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