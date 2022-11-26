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Рашисти бояться наступу ЗСУ та потерпають без продовольства (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рашисти бояться наступу ЗСУ та потерпають без продовольства (перехоплення)
Окупант скаржиться на брак людей
фото з відкритих джерел

Окупант розповів про свої переживання через імовірний наступ українців найближчими днями

Російський військовий на Донецькому напрямку розповів про свої переживання через імовірний наступ українців найближчими днями. Про це свідчить перехоплена розмова, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Хохли техніку на нас зводять. До 25 числа хочуть нас вибити – наказ дано від американців. Командир роти – уже четвертий, командир взводу – всі змінюються, людей вбивають. У нас людей взагалі не залишилося», – ідеться в радіоперехопленні ГУР.

Окупант також скаржиться, що їм нічого їсти.

Раніше у Донецьку рашисти мобілізували з подальшою відправкою на фронт напівсліпого чоловіка, у якого  лише одне око. 

Нагадаємо, триває 276-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: ворог втрати наказ наступ перехоплення рашисти фронт

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