Головне за ніч: зустріч Байдена і Путіна та український стяг у Криму

У тимчасово окупованому Криму, в одному з населених пунктів, замайорів український прапор

«Главком» зібрав головні новини ночі 23 грудня. Джо Байден готовий зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним, а в тимчасово окупованому Криму замайорів український прапор.

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Зустріч Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден готовий зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

У Білому домі наголосили, що Байден готовий зустрітись з Путіним за умови, якщо російський диктатор буде готовий до переговорів.

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Український прапор у Криму

У тимчасово окупованому Криму, в одному з населених пунктів, замайорів український прапор. Відповідне відео поширили місцеві «ватні» пабліки.

У дописі зазначається, що синьо-жовтий стяг підняли у селі Міжводне Чорноморського району.

Ймовірно, синьо-жовтий стяг в окупованому Криму – робота партизанів, але пропагандистські Telegram-канали після оприлюдненого відео запанікували.

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Путін не хоче відповідати за війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. Про це повідомляється у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат». Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля», – йдеться у звіті.

Конфіскація активів РФ

Конгрес США ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування американського уряду, що дозволить передавати Україні кошти від продажу заарештованих активів РФ. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем.

«Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від продажу заарештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України», – заявив Грем.

Також ухвалення важливого для України рішення підтвердив і член Палати представників Том Маліновський, який є ініціатором документа. За його словами, Сенат США також ухвалив поправку, яка дозволить продавати заарештовані активи росіян та передавати виручені кошти на відновлення України.