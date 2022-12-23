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Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
Кремлівський диктатор намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні
фото ілюстративне

«Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні»

Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. Про це повідомляється у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат». Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля», – йдеться у звіті.

Фахівці нагадали, що армія Росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

«Путін і чиновники міністерства оборони РФ неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни», – додають у звіті.

Також аналітики зауважують, що Путін також звинуватив США у затягуванні війни в Україні наданням системи ППО Patriot, і туманно натякнув, що ці системи не виконуватимуть оборонних цілей. 

Своєю чергою Кремль довгий час фальшиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію, вказують у звіті ISW.

Натомість, як пояснили фахівці, система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру від ракетних атак РФ, що спрямовані на заподіяння страждань цивільному населенню.

«Patriot також перешкодять спробам Путіна змусити Україну до перемовин на його умовах», – додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки аналітиків:

  • Володимир Путін й надалі відмовляється ставитись до Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.
  • Риторика Путіна є частиною триваючої російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.
  • Путін посилив існуючу російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення західної допомоги Україні у сфері безпеки.
  • Путін продовжує знімати з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні.
  • Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов спробував відродити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль вторгся в Україну, щоб запобігти вигаданому запланованому нападу України на окуповані Росією Донбас і Крим.
  • Кремль заявив, що Сергій Шойгу вдруге за тиждень відвідав лінію фронту в Україні, ймовірно, для того, щоб відвести критику від того, що Шойгу не вважають одним з лідерів воєнного часу.
  • Євген Пригожин продовжує намагатися підвищити значення своєї компанії, щоб утвердитися в якості центральної фігури російської ультранаціоналістичної спільноти.
  • Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з російськими чиновниками щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.
  • Російсько-терористичні війська продовжували проводити обмежені контратаки по лінії Кремінна-Сватове, а українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної.
  • Російсько-терористичні війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Окупаційні війська посилюють заходи безпеки в Херсонській області та Криму через побоювання українських контрнаступальних операцій.
  • Високопоставлений російський чиновник спростував заяви про другу хвилю мобілізації на тлі триваючої мобілізації.
  • Українські партизани продовжують завдавати ударів по російській окупаційній владі.
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW фото 1
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Теги: росія Донбас армія путін військові Сергій Шойгу диктатор переговори

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