Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW

Кремлівський диктатор намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні

«Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні»

Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. Про це повідомляється у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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«Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат». Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля», – йдеться у звіті.

Фахівці нагадали, що армія Росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

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«Путін і чиновники міністерства оборони РФ неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни», – додають у звіті.

Також аналітики зауважують, що Путін також звинуватив США у затягуванні війни в Україні наданням системи ППО Patriot, і туманно натякнув, що ці системи не виконуватимуть оборонних цілей.

Своєю чергою Кремль довгий час фальшиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію, вказують у звіті ISW.

Натомість, як пояснили фахівці, система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру від ракетних атак РФ, що спрямовані на заподіяння страждань цивільному населенню.

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«Patriot також перешкодять спробам Путіна змусити Україну до перемовин на його умовах», – додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки аналітиків: