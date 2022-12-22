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Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Альона Боженко
glavcom.ua
Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
США підтримали законопроект про передачу Україні арештованих активів РФ
фото ілюстративне

Сенат США ухвалив поправку, яка дозволить продавати заарештовані активи росіян

Конгрес США сьогодні, 22 грудня, ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування американського уряду, що дозволить передавати Україні кошти від продажу заарештованих активів РФ. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, передає CNN.

«Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від продажу заарештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України», – заявив Грем.

За його словами, нова поправка до закону стане подарунком для багатостраждального народу України.

«Це буде полегшенням для американських платників податків та поганим днем для російських олігархів», – наголосив сенатор.

Також ухвалення важливого для України рішення підтвердив і член Палати представників Том Маліновський, який є ініціатором документа. За його словами, Сенат США також ухвалив поправку, яка дозволить продавати заарештовані активи росіян та передавати виручені кошти на відновлення України.

«Ми прийняли те, чого вимагають здоровий глузд і справедливість: ті, хто підтримує Путіна, повинні допомогти заплатити за відновлення країни, яку він намагається знищити», – зазначив Маліновский.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ. Відтак рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку.

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Теги: росія фінансування Сенат США

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