Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Конгрес США сьогодні, 22 грудня, ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування американського уряду, що дозволить передавати Україні кошти від продажу заарештованих активів РФ. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, передає CNN.

«Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від продажу заарештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України», – заявив Грем.

За його словами, нова поправка до закону стане подарунком для багатостраждального народу України.

«Це буде полегшенням для американських платників податків та поганим днем для російських олігархів», – наголосив сенатор.

Також ухвалення важливого для України рішення підтвердив і член Палати представників Том Маліновський, який є ініціатором документа. За його словами, Сенат США також ухвалив поправку, яка дозволить продавати заарештовані активи росіян та передавати виручені кошти на відновлення України.

«Ми прийняли те, чого вимагають здоровий глузд і справедливість: ті, хто підтримує Путіна, повинні допомогти заплатити за відновлення країни, яку він намагається знищити», – зазначив Маліновский.

This was a long and hard effort, which almost foundered, but that's a story for another day.



For now, we have enacted what common sense and justice demand: Putin's enablers should help pay to rebuild the country he's trying to destroy.