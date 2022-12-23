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США можуть вперше провести тренування військових ЗСУ на своїй території

Альона Боженко
glavcom.ua
США можуть вперше провести тренування військових ЗСУ на своїй території
США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території
фото ілюстративне

Пентагон розглядає можливість провести навчання ЗСУ з експлуатації Patriot на території США

Пентагон розглядає можливість проведення навчання українських військових на ракетних системах Patriot на території США. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у міністерстві оборони США.

За інформацією джерел видання, США вже навчали українських військових користуватися гаубицями M777 та РСЗВ HIMARS. Однак такі тренування проходили у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

Цього разу, пише Politico, Пентагон розглядає можливість провести все або частину навчання ЗСУ експлуатації Patriot на території США, зокрема на військовій базі у штаті Оклахома.

Джерела видання також повідомили, що наразі остаточне рішення щодо місця навчання ще не ухвалене.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проєкт бюджету країни на 2023 рік, $45 млрд доларів передбачено на допомогу Україні та союзникам. 

Також 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot.

До слова, передача американської системи ЗРК Patriot Україні зміцнить безпеку не тільки українців, а й поляків.

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Теги: США ЗСУ навчання Пентагон

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