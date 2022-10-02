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Головне за ніч: звільнення Лиману та удар по Кривому Рогу

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: звільнення Лиману та удар по Кривому Рогу
Головні новини ночі 2 жовтня
фото із відкритих джерел

Окупанти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг

Пропонуємо вам головні новини ночі 2 жовтня, які ви могли проспати.

ЗСУ звільнили Лиман

Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

За словами військових, наразі місто знаходиться під контролем ЗСУ.

«Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області», – повідомили наші воїни.

Рашисти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг

Російські окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в одному із центральних районів міста.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Візит міністра оборони Німеччини в Україну

Головне за ніч: звільнення Лиману та удар по Кривому Рогу фото 1

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у суботу, 1 жовтня, прибула з раніше не анонсованим візитом до Одеси. Там вона зустрілася із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Зауважимо, що це перший візит міністра оборони Німеччини в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Резніков заявив, що прийняв колегу на півдні країни. За його словами, вона привезла «хороші новини та більше інструментів для посилення української армії».

Ще одна країна розширює санкції проти Росії

Головне за ніч: звільнення Лиману та удар по Кривому Рогу фото 2

Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України. Фінансові обмеження та заборона на поїздки торкнуться 28 осіб.

МЗС країни наголошує, що псевдореферендуми РФ нелегітимні та не мають юридичної сили. Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області залишаються суверенною територією України. А заяви президента російського диктатора Путіна про те, що ці території тепер нібито є частиною Росії, є необґрунтованими і помилковими.

Читайте також: Путін ставить у пріоритет окуповані території на півдні, а не оборону Луганщини, – ISW
Теги: окупанти санкції путін прапор військові місто звільнення Лиман

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