Над Лиманом знову замайорів український прапор (відео)
За словами військових, наразі місто знаходиться під контролем ЗСУ
Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор. Відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі в Лимані, опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
На відео видно, як українські військові скидають з даху адмінбудівлі російські прапори і встановлюють український.
За словами військових, наразі місто знаходиться під контролем ЗСУ.
«Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області», – повідомили наші воїни.
Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.
Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.
Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.
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