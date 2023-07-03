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Головний рабин України: росіяни граються в антисемітизм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Головний рабин України: росіяни граються в антисемітизм
За словами Моше Асмана, в Україні вже давно не ображають, дискримінують чи цькують євреїв.
фото з відкритих джерел

Головний рабин України Моше Асман прокоментував заяву Путіна про Зеленського

Російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив головний рабин України Моше Асман.

За словами головного рабина, в Україні вже давно не ображають, дискримінують чи цькують євреїв. «Давно не було цих смолоскипних ходів, які, схоже, були звідти (з Росії – «Главком») і проплачені. У мене нема доказів цього, але є інформація з різних сторін», – каже рабин.

Як зазначає Моше Асман, росіяни «намагалися і намагаються розігрувати антисемітську карту».

«Згадаємо останні слова Путіна щодо нашого президента, раніше Лавров казав, що Гітлер мав єврейське коріння. Але це просто спроби висмоктати щось із пальця», – пояснив головний рабин України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

До слова, у межах миротворчої місії Папи Римського Франциска його посланець кардинал Маттео Дзуппі 28-29 червня побував у Москві. Після візиту до Києва на початку червня поїздка до російської столиці стала другим і найскладнішим етапом ватиканської миротворчої місії. А все через небажання релігійних і політичних лідерів Росії йти на діалог щодо припинення воєнної агресії проти України, кажуть в експертних колах. 

Читайте також: Головний рабин України Моше Асман: Російські пропагандисти – це ганьба єврейського народу
Теги: росія путін Володимир Зеленський пропаганда

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