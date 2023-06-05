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Прем'єр Чехії визнав дефіцит бюджету, зокрема через допомогу українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр Чехії визнав дефіцит бюджету, зокрема через допомогу українським біженцям
Фіала прокоментував проблеми із бюджетом країни
фото з відкритих джерел

Ситуація з дефіцитом бюджету у Чехії набирає загрозливих масштабів

Ситуація з дефіцитом бюджету у Чехії розвивається не дуже добре, але більших проблем можливо буде уникнути. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала у програмі Terezia Tománková Party на телеканалі CNN Prima News. Про це пише видання Ceske Noviny.

«Влітку кабінет міністрів очікує надходжень від податку на непередбачені доходи, дивідендів від енергогіганта країни ČEZ та коштів з європейських фондів, тоді буде видно, який реальний стан бюджету», – сказав він, додавши, що уряд ще не бачить причин для занепокоєння. Він переконаний, що його кабінет міністрів не несе відповідальності за нинішню високу інфляцію.

Дефіцит державного бюджету збільшився до 271,4 мільярда крон у травні з 200 мільярдів крон у квітні. Це найвищий дефіцит бюджету за перші п'ять місяців року з моменту створення Чехії. За аналогічний період минулого року дефіцит становив 189,3 мільярда крон. Міністр фінансів Збинек Станжура хоче подати уряду наступного тижня пропозицію щодо заходів, які забезпечать економію близько 20 мільярдів крон у другій половині року через поганий розвиток бюджету, повідомило про це міністерство фінансів тиждень тому.

У відповідь на це лідер опозиційної партії ANO та колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш вказав на торішнє рішення уряду не вводити граничні ціни для виробників електроенергії як причину інфляції. При цьому він наголосив, що «уряд не вміє скористатися грошима з європейських фондів». Бабіш також розкритикував можливе скорочення коштів із бюджетів міністерств освіти, промисловості та торгівлі та регіонального розвитку в рамках пакету консолідації наступного року.

Попередній прем'єр-міністр критикував, що бюджети міністерств освіти, промисловості та торгівлі або департаменту регіонального розвитку повинні бути скорочені. «Що будуть робити села?», – запитав він.

Український «слід»

Що стосується цьогорічного бюджету, то, за словами Бабіша, Фіала виправдовується перед Україною. Він закликав прем'єр-міністра розповісти, скільки уряд виділив на допомогу біженцям або на зброю. За словами Фіали, загальна допомога Україні становить невеликі десятки мільярдів, до кінця року вона становитиме приблизно 30-40 мільярдів крон. Частина з них йде на підтримку чеських громадян, муніципалітетів і регіонів, які беруть участь у допомозі біженцям з країни, на яку напала Росія, додав Фіала.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив ймовірність війни між Росією і НАТО. За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію. «Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива», – сказав начальник чеського Генштабу.

Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки «Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з (Північноатлантичним) альянсом».

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Теги: росія Чехія транспорт пільги біженці

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