Ймовірний сценарій початку Громадянської війни в Росії

У Путіна вирішили залучити до кампанії проти Пригожина Кадирова та його абреків?

Цілком можливий варіант: кадирівці та пригожинці влаштовують стрілку, що переходить у стрілянину

Чи може агресія Росії проти України дати старт новій російській смуті, громадянській війні? Запросто. Передумови вже є.

Лише один із можливих варіантів такого розвитку подій.

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Заборона згадувати Пригожина на ТБ, активізація його політичної кампанії, включаючи тур по регіонах Росії, наїзд на нього високопоставлених кадирівців (Делімханова і Даудова) – ланки одного ланцюга, здатного призвести до серйозного внутрішньоросійського конфлікту. Це частина протистояння Пригожина та Адміністрації президента, яка вирішила підрізати крила дедалі популярнішому серед ядерного путінського електорату непередбачуваному авантюристу. Пригожина апаратно душать, а він відіграється в інформаційному просторі.

Саме тому АП в особі, мабуть, Кирієнка залучила до кампанії проти Пригожина Кадирова та його абреків, щоб вони вербально опустили кривавого кухаря в очах потенційних прихильників.

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Пригожин відповів вкрай жорстко через ватажка своєї банди Уткіна (Вагнера), який наїхав на кадирівців, нагадавши, що воював із ними у двох Чеченських війнах, і висловивши готовність прибути на стрілку, забиту Пригожину. Нагадує розбірки 90-х: пітерська та чеченська банда забивають стрілку, потім хтось із них на нервах може натиснути на курок і почнеться тотальне смертовбивство.

Цілком можливий сценарій подальшого розвитку подій: кадирівці та пригожинці влаштовують стрілку, що переходить у перестрілку.

Потім починається повномасштабне зіткнення між ПВК Вагнера та кадирівським «Ахматом». Російське міністерство оборони, яке ненавидить Пригожина, втручається на боці кадирівців. Але надіслані проти Вагнера частини з націоналістичних античеченських міркувань, поширених в армії та спецслужбах, переходять на бік Пригожина.

Ось тобі, батюшко, і нова Громадянська війна.