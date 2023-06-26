Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»
Підрозділи ПВК «Вагнер», що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі
фото ілюстративне

Площа табору становитиме 24 тис. м², він буде розрахований на вісім тисяч ліжок

Табори для розміщення бійців ПВК «Вагнер» вже почали будувати в Білорусі. Про це передають росЗМІ.

Кілька таборів скоро з’являться в Осиповичах Могилівської області, за 200 км від кордону з Україною. 

«Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання побудувати», – сказав співрозмовник «Верстки».

Площа табору становитиме 24 тис. м², він буде розрахований на вісім тисяч ліжок.

Інформацію, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують і родичі учасників групи «Вагнер». Одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК «Вагнер», що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі «швидше за все», але більше на зв'язок не виходив. Також троє учасників чатів родичів повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь росія війна ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина «вагнерівців» повернеться на війну в Україну
Депутат Держдуми назвав два варіанти майбутнього «вагнерівців»
Вчора, 21:58
Армія Шойгу забере собі частину потенційних бойовиків Пригожина
Пригожин – все. Міноборони РФ забиратиме собі потенційних «вагнерівців»
Сьогодні, 16:02
Востаннє Пригожина бачили ще в суботу, 24 червня: він у чорній броньованій машині покидав Ростов
Пригожина вб'ють у Білорусі? Чому очільник «вагнерівців» провалив наступ на Москву
Сьогодні, 10:56

Соціум

У Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»
У Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»
В Єгипті обвалилася багатоповерхівка: моторошні кадри
В Єгипті обвалилася багатоповерхівка: моторошні кадри
Пригожин – все. Міноборони РФ забиратиме собі потенційних «вагнерівців»
Пригожин – все. Міноборони РФ забиратиме собі потенційних «вагнерівців»
У Данії стартували навчання українських пілотів на F-16
У Данії стартували навчання українських пілотів на F-16
Одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі
Одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі
Убивають свої офіцери: рідні мобілізованих в армію РФ благають Путіна про допомогу (відео)
Убивають свої офіцери: рідні мобілізованих в армію РФ благають Путіна про допомогу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
17K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
11K
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб
11K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
7154
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
6158
Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС – розвідка

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту