У Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»

Підрозділи ПВК «Вагнер», що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі

Площа табору становитиме 24 тис. м², він буде розрахований на вісім тисяч ліжок

Табори для розміщення бійців ПВК «Вагнер» вже почали будувати в Білорусі. Про це передають росЗМІ.

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Кілька таборів скоро з’являться в Осиповичах Могилівської області, за 200 км від кордону з Україною.

«Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання побудувати», – сказав співрозмовник «Верстки».

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Площа табору становитиме 24 тис. м², він буде розрахований на вісім тисяч ліжок.

Інформацію, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують і родичі учасників групи «Вагнер». Одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК «Вагнер», що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі «швидше за все», але більше на зв'язок не виходив. Також троє учасників чатів родичів повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.