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Олександр Карпюк бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?

glavcom.ua
Делімханов та Уткін
колаж: glavcom.ua

Пригожин дійсно стає сильною політичною фігурою

Інфополе розірвала перепалка між «кадировцем» Делімхановим і «вагнерівцем» Уткіним.

Той випадок, коли кадировцям не вийшло зіграти в «Эээээ, ты чиво, ми сичас падьедем, все обьясним».

Якщо чесно, то я, побачивши цей конфлікт, почав дзвонити своїм бійцям, щоб поставити парі на переможця. Приз – пляшка віскі. Ставку робив я на Уткіна. Але не вийшло, всі мої теж поставили на Уткіна :)

Що загалом логічно. Якщо кадировці для тих, хто в темі, – це тіктокери, які показали себе переважно в другому-третьому ешелоні під час штурмів Маріуполя, то «вагнера» – це десятки тисяч бійців, які пройшли структуру з жорсткою дисципліною, м'ясними штурмами та реально жорстокими боями на самій передовій.

Так що це для середнього росіянина Кадиров – це привід боятися. Для таких як Уткін сам Кадиров і його братія – просто охрінілі чеченці, які сплутали береги.

А якщо додати той факт, що сам Уткін – відірваний нацист, жорстокий кат, підполковник спецпризначення ГРУ, який воював в обох чеченських війнах (про що він, до речі, і натякнув у своєму зверненні, мовляв, ти чого шавка, не пам'ятаєш, хто переміг і хто під нас пішов? Нагадати?) – то загалом логічно, що під час обміну не понтами, а свинцем і вогнем, Кадиров має дуже бляклий вигляд.

Плюс до всього Пригожин дійсно стає сильною політичною фігурою і продавлюватися під президента країни з населенням меншим, ніж у Єкатеринбурзі, навряд чи буде. І його дійсно поважає і населення РФ, і бійці «Вагнера». Своїх в образу вони, дійсно, не дають.

Тож якби поле бою було татамі і тік-ток – то тут кадировців, звісно, не перемогти. Але в реальному збройному протистоянні з відбитими «вагнерами» – дуже сумніваюся. Особливо з огляду на той факт, що сам «Вагнер» з тими силами, що у нього були на Бахмуті, міг би захопити Чечню навіть не особливо напружуючись.

Загалом, мені поки що все подобається. І я ставлю на Уткіна. Думаю, що тепер включиться Путін і буде всіх мирити, але загальна ставка Шойгу замінити «Вагнер» на «Ахмат» і опустити опонента поки що не особливо спрацювала. «Вагнер» показав, що він готовий воювати за своє якщо не в Україні, то там, де йому нав'яжуть бій. Їх помирять, шанс конфронтації невеликий, але кадировці, думаю, вже зрозуміли, що час їхньої гегемонії минув, на Дикому Заході є більш відбитий шериф.

Ну а якщо і буде протистояння – то я ставлю на Уткіна.

Ну а під Донецьком у протистоянні «Ахмат» VS 59/79 бригада (там їхня лінія відповідальності) ставлю на 59/79.

Якщо з величезним дефіцитом снарядів вони вистояли проти «вагнерів» з днрівцями, то з достатньою кількістю снарядів «Ахмату» буде маршал.jpg у дуже короткий термін.

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Джерело
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Теги: росія Рамзан Кадиров ПВК Вагнера

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