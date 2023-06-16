«Ганьба єврейського народу». Путін осоромився заявою про Зеленського

Диктатор Путін намагався принизити українського президента, проте викликав негативну реакцію євреїв по всьому світу

Російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу. Путін заявив про це 16 червня на Петербурзькому економічному форумі.

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Американський політолог Дмитро Саймс сказав, що на Заході не розуміють, як Росія може звинувачувати українців у нацизмі, коли президентом України став єврей.

«У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський - не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера», – заявив російський диктатор.

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Зазначимо, що Володимир Зеленський народився в сім’ї євреїв у Кривому Розі.

Як повідомляє The Jerusalem Post, у 2020 році Зеленський заявив, що має «звичайне радянське єврейське виховання». Він пояснив, що його родина не дуже релігійна, тому що релігії в радянській державі офіційно не існувало.

«Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що маю свою особисту думку щодо цього. Звичайно, я вірю в Бога. Але я говорю з ним лише в ті моменти, які для мене особисті», – заявив тоді Зеленський.

Зеленський втратив родину під час Голокосту. Його прадід і троє братів його діда були вбиті після вторгнення фашистів на українську територію. Вони приєдналися до Червоної Армії, щоб боротися з нацистами, і дід Зеленського був єдиним з них, хто вижив.

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«Троє з них (родичі Зеленського – «Главком»), їхні батьки та їхні родини стали жертвами Голокосту. Усі вони були розстріляні німецькими окупантами, які вторглися в Україну. Четвертий брат вижив. Через два роки після війни у ​​нього народився син, а через 31 рік – онук. Ще через 40 років той онук став президентом, і він сьогодні стоїть перед вами», – додав Зеленський.

Як стверджує посол України в Ізраїлі Євген Корнічук, коментарі Путіна є антисемітськими і спрямовані проти єврейського народу. Диктатор намагається зірвати зв'язки між Ізраїлем та Україною саме перед візитом Олени Зеленської в Ізраїль.

Колишній радянський в’язень і колишній віцепрем’єр-міністр Ізраїлю Натан Щаранський заявив, що «українці можуть пишатися своїм вибором єврейського президента, який об’єднує український народ у важкій боротьбі з варварською агресією. А ми, євреї, можемо пишатися тим, що представник нашого народу відіграє таку унікальну історичну роль у мобілізації не лише українського народу, а й усього вільного світу для захисту нашого спільного майбутнього».

Нагадаємо, що головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу.