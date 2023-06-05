Глава МЗС Британії назвав найкоротший шлях до миру

На переконання Джеймса Клеверлі Путін має усвідомити, що він намагався захопити Київ і не спромігся цього зробити

Найкоротшим шляхом для становлення миру – це виведення російських військ з території України. Про це заявив державний секретар у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

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«Найшвидший, найкоротший шлях до миру – це виведення російських, путінських військ з території України і з території Криму. Поки він цього не робить, то найкращий шлях – це, безумовно, продовження оборони своєї території. Ми будемо продовжувати допомагати Україні, зокрема і на міжнародних платформах», – сказав Клеверлі, зауваживши, що говорив з українським колегою про те, як краще завершити цю війну.

Він наголосив, що мова не лише про оборону України, а й про оборону глобальної безпекової структури, яка захищає економіку, стабільність.

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На переконання глави МЗС Британії, Путін має усвідомити, що він намагався захопити Київ і не спромігся цього зробити, як не спромігся анексувати південні та східні області України чи ключові міста в центральній частині України.

Міністр зазначив, що російський лідер тепер має розуміти, що відсутність досягнень, а також негативна і незначна ефективність його військових вказує на те, що не може бути військового рішення цієї війни. «Він має зрозуміти, що єдина можливість для нього щодо подальших дій – це виведення своїх військ», – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі.



