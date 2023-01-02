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Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано неадекватну водійку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано неадекватну водійку (відео)
В салоні автомобіля знаходилась дитина
Інформатор

Водійка у неадекватному стані залетіла на подвір’ї церкви, де на майданчику гуляли діти

Сьогодні, 2 січня, у Дніпрі сталася стрілянина. Поліцейські намагалися затримати автомобіль, який кружляв на території храму Різдва Пресвятої Богородиці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Автомобіль вдалося зупинити, тільки після того, як поліція відкрила вогонь по колесах. За кермом була жінка, а в салоні знаходилася дитина. 

Зазначається, що водійка поводилася неадекватно. За словами очевидців, на дорозі водійка створювала аварійні ситуації, після чого залетіла на подвір’ї церкви, де на майданчику гуляли діти, і почала кружляти.

Вгамовувати громадянку приїхали шість екіпажів поліції та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що Харківський водій-порушник утікав від поліції, а втрапив у смертельну ДТП.

Теги: Дніпро автомобіль поліція

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