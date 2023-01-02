Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано неадекватну водійку (відео)

Водійка у неадекватному стані залетіла на подвір’ї церкви, де на майданчику гуляли діти

Сьогодні, 2 січня, у Дніпрі сталася стрілянина. Поліцейські намагалися затримати автомобіль, який кружляв на території храму Різдва Пресвятої Богородиці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Автомобіль вдалося зупинити, тільки після того, як поліція відкрила вогонь по колесах. За кермом була жінка, а в салоні знаходилася дитина.

Зазначається, що водійка поводилася неадекватно. За словами очевидців, на дорозі водійка створювала аварійні ситуації, після чого залетіла на подвір’ї церкви, де на майданчику гуляли діти, і почала кружляти.

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Вгамовувати громадянку приїхали шість екіпажів поліції та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що Харківський водій-порушник утікав від поліції, а втрапив у смертельну ДТП.