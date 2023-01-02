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Харківський водій-порушник утікав від поліції, а втрапив у смертельну ДТП (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Харківський водій-порушник утікав від поліції, а втрапив у смертельну ДТП (фото)
Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо аварії, у якій загинув порушник
фото з відкритих джерел

Винуватець аварії виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з іншим автомобілем

У Харкові загинув у ДТП водій-утікач, якого через порушення комендатської години намагалася зупинити поліція. Винуватець аварії загинув на місці події. Ще двоє чоловіків отримали травми. Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Екіпаж патрульної поліції Харкова зупинив автомобіль «Volvo S60», який рухався вулицею Гімназійна Набережна під час дії комендантської години. Однак порушник раптово почав рух та покинув місце зупинки. Під час розшуку транспортного засобу за орієнтуванням поліцейські виявили його на проспекті Героїв Харкова на місці ДТП.

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Попередньо встановлено, що 38-річний водій «Volvo» здійснив наїзд на металеву конструкцію, виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автомобілем «Mitsubishi Pajero».

38-річний кермувальник «Volvo» загинув на місці. 21-річні водій та пасажир другого траспортного засобу госпіталізовані до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, напередодні співак Melovin потрапив у ДТП – у машину співака Melovin в'їхав автобус.

До слова, сильний туман спричинив велику аварію у Китаї – на трасі зіткнулися понад 200 авто (фото, відео). Унаслідок аварії загинула одна людина, ще кілька десятків отримали травми. машини місцями вишикувалися в два поверхи – одні машини опинилися на даху інших.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Загинули двоє людей, ще вісім осіб травмовано.

Крім того, на Миколаївщині автомобіль впав у річку, унаслідок чого загинули усі пасажири.

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Теги: Харків ДТП

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