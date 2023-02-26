Чому Україні не вигідний договір про зближення з НАТО: оцінка ISW
Передбачається, що договір надасть Україні передову військову техніку, зброю та боєприпаси, але не захист, якого вимагає Київ
Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують договір між Альянсом та Україною, який не забезпечує захисту та свідчить про бажання чинити тиск на Київ, щоб він погодився на врегулювання війни шляхом переговорів із Росією на невигідних умовах. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Фахівці нагадали, що про підготовку договору про зближення з НАТО повідомила The Wall Street Journal.
Точних положень угоди наразі немає, але офіційні особи вказали, що договір надасть Україні передову військову техніку, зброю та боєприпаси, але не захист за статтею V чи зобов'язання розмістити війська НАТО в Україні, що не відповідає вимогам Києва.
Зазначається, що пакт спрямований на забезпечення України, щоб українські сили могли здійснити контрнаступ, який змусить Росію сісти за стіл переговорів та попередить російську агресію в майбутньому.
Як зазначало видання, офіційні особи висловили сумніви щодо здатності Заходу витримати тривалі військові дії, та спрогнозували велику кількість втрат, якої Україна зазнає у такій тривалій війні. Також вони сумніваються у спроможності українських сил повністю повернути собі давно окуповані території, такі як Крим.
При цьому WSJ порівняла приватні застереження цих офіційних осіб із публічними заявами президента США Джо Байдена про підтримку України, у яких не згадувалися мирні переговори, та з побоюваннями лідерів Центральної та Східної Європи, що передчасні мирні переговори сприятимуть подальшій російській агресії.
Російський диктатор Володимир Путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо заявлених ним максималістських цілей, а саме нейтралітету та демілітаризації України, а також фактичної зміни режиму, про що постійно повідомляв ISW.
Ключові висновки ISW
- Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт Україна–НАТО, який далеко не відповідає захисту, який Україна отримає від членства в НАТО, і, схоже, відображає бажання тиснути на Україну, щоб вона погодилася на врегулювання шляхом переговорів на невигідних умовах.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги.
- Президент США Джо Байден відхилив мирний план Китаю з 12 пунктів, оскільки російські джерела продовжують використовувати оголошення плану для паплюження Заходу та України.
- Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля щодо Придністров’я, неправдиво заявивши, що відкриття придністровського фронту буде в інтересах Заходу.
- Російська влада затримала понад 50 осіб на антивоєнних демонстраціях у 14 містах Росії 24 лютого.
- Фінансист ПВК «Вагнера» Євген Пригожин і його прихильники розкритикували російського міністра оборони Сергія Шойгу через нібито «лайки» його зятя Олексія Столярова в Instagram для антивоєнних постів.
- Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
- Ворожі війська досягли незначних територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки та продовжували здійснювати наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області.
- Окупанти продовжують боротися за ефективне ведення бойових дій на лінії фронту в Запорізькій області.
- Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на полі бою, що спонукало деяких мілблогерів критикувати Міністерство оборони Росії за те, що воно не визнало масштабу втрат.
- Російська влада використовує українських дітей з Маріуполя для пропаганди, щоб неправдиво зобразити Росію як рятівницю окупованих територій.
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