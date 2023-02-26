Чому Україні не вигідний договір про зближення з НАТО: оцінка ISW

Передбачається, що договір надасть Україні передову військову техніку, зброю та боєприпаси, але не захист, якого вимагає Київ

Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують договір між Альянсом та Україною, який не забезпечує захисту та свідчить про бажання чинити тиск на Київ, щоб він погодився на врегулювання війни шляхом переговорів із Росією на невигідних умовах. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фахівці нагадали, що про підготовку договору про зближення з НАТО повідомила The Wall Street Journal.

Точних положень угоди наразі немає, але офіційні особи вказали, що договір надасть Україні передову військову техніку, зброю та боєприпаси, але не захист за статтею V чи зобов'язання розмістити війська НАТО в Україні, що не відповідає вимогам Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що пакт спрямований на забезпечення України, щоб українські сили могли здійснити контрнаступ, який змусить Росію сісти за стіл переговорів та попередить російську агресію в майбутньому.

Як зазначало видання, офіційні особи висловили сумніви щодо здатності Заходу витримати тривалі військові дії, та спрогнозували велику кількість втрат, якої Україна зазнає у такій тривалій війні. Також вони сумніваються у спроможності українських сил повністю повернути собі давно окуповані території, такі як Крим.

При цьому WSJ порівняла приватні застереження цих офіційних осіб із публічними заявами президента США Джо Байдена про підтримку України, у яких не згадувалися мирні переговори, та з побоюваннями лідерів Центральної та Східної Європи, що передчасні мирні переговори сприятимуть подальшій російській агресії.

Російський диктатор Володимир Путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо заявлених ним максималістських цілей, а саме нейтралітету та демілітаризації України, а також фактичної зміни режиму, про що постійно повідомляв ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW