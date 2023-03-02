Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку – екс-міністр

Було б логічним продавати електроенергію з ВДЕ на експорт

Україні вигідно розпочати експорт електроенергії в профіцитні «денні» години, коли найбільш активною є сонячна енергетика. Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на колишнього міністра енергетики Олексія Оржеля.

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«У нас насправді вже є ситуація, коли є профіцитні години та обмеження генерації на сонячних електростанціях, вперше це відбулось вже всередині лютого. Зважаючи на те, що у нас сильно знизилось споживання через війну, та на специфіку нашого балансу, є профіцити, особливо в години активності сонячної генерації. Було б дуже непогано, якщо можна було б отримати додаткові кошти з європейських ринків, зважаючи на низьку ліквідність та важку ситуацію в енергетичному секторі», – вказує Оржель.

Він вважає, що було б логічним продавати електроенергію з ВДЕ на експорт, з огляду на потребу у виплатах заборгованості за «зеленим» тарифом. «Якщо говорити про логіку експорту в «денні» години, коли багато сонця, то здебільшого ці гроші має отримувати сонячна генерація. Оскільки є певні зобовʼязання з боку держави за «зеленим» тарифом, і поки не проглядається 100% оплата заборгованості перед ВДЕ. Тому було б логічно, зважаючи на те, що якраз СЕС роблять цей профіцит, продавати електроенергію та частково покривати «зелений» тариф», – вказує він.

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Нагадаємо, керівник «Центру економічного відновлення» та радник премʼєр-міністра Кирило Криволап вважає, що експортуючи електроенергію в години профіциту Україна зможе залучити додаткові кошти, які будуть працювати на відновлення української економіки та енергосистеми.