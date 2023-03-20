Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією

«Особисто для мене закінченням війни є виконання державою-агресором умов, які містяться у запропонованій президентом України "формулі миру"

Закінченням війни Росії проти України має стати виконання агресором усіх 10 пунктів української «формули миру". Це дасть можливість не для тимчасового припинення вогню, а створить умови, за яких Росія не зможе повторно проявити свою агресію. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами Наєва, спочатку слід визначити, що ми хочемо бачити в понятті «завершення війни в Україні». Наєв підкреслив, що безумовно, завершення війни має передбачати збереження територіальної цілісності нашої країни і створення умов для недопущення в подальшому повторення агресії зі сторони ворога.

«Особисто для мене закінченням війни є виконання державою-агресором умов, які містяться у запропонованій президентом України "формулі миру». Я впевнений, що виконання всіх десяти пунктів, відображених у цій формулі, надасть можливість не для тимчасового припинення вогню, а для створення умов, за яких Росія в майбутньому не зможе реалізувати свої плани», - сказав командувач Об’єднаних сил.

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За його словами, для того, аби досягти закінчення війни, необхідно посилити міжнародну ізоляцію РФ. Йдеться про економічний тиск у вигляді міжнародних санкцій, адже росіян слід позбавити впливових союзників, які зможуть надавати їм військову та економічну допомогу. Так, лише об’єднання всіх цивілізованих держав світу у боротьбі з російським агресором зможе зупинити війну в Україні.

«Ми ніколи не віддаємо свого і це ворог повинен запам’ятати назавжди. Війна закінчиться не лише тоді, коли останній російський солдат покине нашу територію, а тоді, коли ворог зрозуміє, що людей, які хочуть жити у вільній державі, неможливо перемогти», - додав Наєв.

Наєв також розповів, що після останнього ракетного удару по Україні запаси гіперзвукових «Кинжалів» у Москви скоротилися до 49 штук.