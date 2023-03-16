Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами (фото)
Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство
Російські загарбники обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ «Ураган» та поранили шість людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з Ураганів касетними боєприпасами – поранено шістьох цивільних, серед них іноземний волонтер», – йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.
«Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі», – додав Кириленко.
Нагадаємо, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України
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