Рік війни. Як змінився світогляд українців

Серед військових та силових структур найбільше довіряють ЗСУ та СБУ

Аналізую останні опитування громадської думки, які оприлюднили цими тижнями різні соціологічні служби. Порівнюю з результатами початку минулого року. Зупинюсь детально на деяких тенденціях.

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Українці стали більш реалістично дивитись на війну. Березень 2022, Соціологічна група «Рейтинг». 47% сподіваються, що Україна переможе протягом найближчих кількох тижнів (!!!), 23% – війна триватиме кілька місяців, 12% – півроку-рік. Лише 3% – більше року. Сьогодні погляд на війну набагато більш реалістичний та без очікування миттєвих результатів. Змінилися і уявлення про союзників. Напередодні війни, за даними фонду «Демініціативи», дружніми країнами українці називали США – 28%, Польщу – 26%, Білорусь – 21%(!!!!) , Грузію – 14%. Зараз – Польщу – 84%, США – 79%, Британію – 62% (перед війною – 7%). Грузію до союзних країн віднесли тільки 0,5%. Росія і Білорусь очікувано отримали 0%.

Однак, найбільші зміни відбулись у ставленні до структур, які вносять прямий вклад у перемогу. Тих, які знищують ворогів на фронті чи в тилу, або допомагають їм. Нове опитування «Центру Разумкова» фіксує у трійці лідерів військових, добровольців та волонтерів.

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Серед військових та силових структур найбільше довіряють ЗСУ та СБУ. Рівень довіри до СБУ – 74%. І це на фоні того, що до війни рівень підтримки Служби був всього 29%. Довіра до Служби зросла більш ніж в два рази за рік війни. Крім того, в СБУ найкраща динаміка серед усіх правоохоронців: нацпол, прокуратура, НАБУ і САП мають набагато нижчі показники.

Такий стрибок у рівні довіри до СБУ свідчить про декілька тенденцій. Українці хочуть покарання для зрадників і підтримують тих, хто це покарання ефективно здійснює. Служба очевидно значно посилилась після приходу Василя Малюка на посаду керівника. СБУ провела ряд гучних спецоперацій – щоденна затримка агентів рф, диверсантів та навідників; ряд вдалих «бавовняних операцій» на окупаваній Росією території (підрив Кримського мосту і атака дронів на кораблі у Севастопольській бухті, ліквідації зрадників на окупованих територіях; розгром московського церковного підпілля), ліквідація колаборантів на тимчасово окупованих територіях. СБУ поступово перетворюється на український Моссад. Саме в Ізраїлі після вдалих операцій, рівень довіри суспільства до спецслужби знаходиться на стабільно-високому рівні, а громадяни бачать у ній захисників своєї безпеки.

Втім є соціологічні тенденції, які ніяк не змінились за рік війни. Це віра українців в перемогу. Кількість тих, хто у неї не вірить залишається незмінною і далі знаходиться на рівні статистичної похибки – 1-2%. І це мабуть найважливіша цифра «соціології війни».