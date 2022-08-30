Збір коштів на заставу для підозрюваного у торгівлі наркотиками: нові деталі

«Збирають гроші не на ЗСУ, не на дрони та пікапи, а на заставу людині, яка підозрюється у продажу наркотиків»

Дружина оголосила збір у соцмережі, попри те, що родина небідна

У справі столичного бізнесмена Юрія Чернецького, якого підозрюють у продажу наркотиків, з'явилися нові деталі. Як стало відомо, на момент затримання бізнесмен уже перебував під слідством. Про це пишуть «Факти» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У жовтні 2020 року в Києві було ліквідовано групу наркоторговців, серед клієнтів якої були представники так званої «золотої молоді» та деякі народні депутати.

«Кокаїн продавали в елітних нічних клубах та на закритих вечірках, – каже співробітник поліції, який попросив не називати його імені. – Просто так купити щось було не можна. Тільки своїм і лише перевіреним. Однак тоді групу вдалося ліквідувати. Одним з організаторів справді був відомий бізнесмен. Та тільки ось до суду наразі справа поки що так і не дійшла. Мільйонера випустили з-під варти вже другого дня під заставу у 2 млн грн».

Як повідомила керівниця пресслужби столичної прокуратури Надія Максимець, стосовно Юрія Чернецького ще минулого року був готовий обвинувальний висновок.

«Суд трохи затягувався. Спочатку були коронавірусні обмеження, потім почалася війна. Саме тому справа слухається довго», – каже Надія Максимець.

Опинившись на волі, підозрюваний не поспішав розлучатися з наркобізнесом. Вже у той момент, коли бізнесмен перебував під слідством, правоохоронці зробили кілька контрольних закупівель.

«У підозрюваного вилучили 23 пакетики з уже розфасованим кокаїном та гроші, отримані від продажу наркотику», – розповів начальник столичної поліції Іван Виговський.

«Чоловік наразі заарештований й перебуває у СІЗО, – каже Надія Максимець. – Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. За рішенням суду бізнесмен може вийти із СІЗО під заставу у 4 млн грн. І ось що цікаво, ці гроші на заставу для нього почали збирати… прості громадяни. Річ у тому, що дружина мільйонера у себе на сторінці в Instagram (яка на даний момент вже закрита – ред.), кинула клич із проханням зібрати для її чоловіка необхідну суму. І ось ці гроші справді почали надходити. За добу, за нашими даними, вдалося зібрати 140 тис. грн. Зауважте, люди збирають гроші не на ЗСУ, не на дрони та пікапи, а на заставу людині, яка підозрюється у продажу наркотиків».

Щоправда, цілком можливо, що цей трюк зі збором грошей на заставу за участю простих українців може бути і звичайною ширмою для легалізації грошей. Бо слідство може запитати: звідки у вас такі великі гроші? А так вони скажуть – ось люди накидали.

Юрій Чернецький є одним із власників мережі столичних перукарських салонів. Має п'ятеро дітей. Першою дружиною Юрія була телеведуча та головна редакторка інтернет-порталу. Після розлучення, як компенсацію за несплату аліментів, у мільйонера було вилучено унікальний автомобіль Ferrari.

Торік Юрій зі своєю другою дружиною відпочивав у Туреччині, у готелі, де номер коштує $15 тис. на добу.

Нинішня дружина Юрія – українська співачка Інна Воронова. Це саме вона попросила українців зібрати гроші на заставу для чоловіка. Разом з нею бізнесмен записав патріотичну пісню та зняв кліп, який набрав майже півтора мільйона переглядів на YouTube.

Воронова стверджує, що про імовірні злочини чоловіка їй нічого невідомо.