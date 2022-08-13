Гастролі Ірини Білик у США: співачка «врізала» матері відомої російської артистки

Наташа Корольова, яка родом з України і наразі проживає в Росії, про війну мовчить

Співачка Ірина Білик перебуває із благодійними концертами у США. Днями артистка виступала у Маямі, де мешкає мама Наташі Корольової.

Мама одіозної артистки прийшла на концерт Білик у синьо-жовтому вбранні – жовтій сукні та синій хустині навколо шиї. Посеред концерту Ірина Білик покликала маму Корольової Людмилу Поривай до себе на сцену. Про це у своєму Instagram розповів шоумен Анатолій Анатоліч.

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Коли жінка піднялася до артистки на сцену, Білик їй привселюдно сказала: «Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гівном…».

Цікава була й реакція Людмили Іванівни. Вона голосно розсміялася і дала зрозуміти, що розділяє думку Білик.

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Як відомо, Наташа Корольова, яка родом з України і наразі проживає в Росії, взагалі про війну мовчить, а її чоловік, стриптизер Тарзан, активно підтримує Путіна й армію Росії. Приміром, після звірств, які окупанти вчинили у Бучі, Тарзан записав відеозвернення, у якому заявив, що «це ваші методи, нацистські, фашистські методи, ніколи російський солдат не заплямується таким брудом».

Раніше народна артистка України Ірина Білик шокувала інформацією про те, що Ігор Ліхута, чоловік співачки Повалій, радіє бідам, які прийшли на українську землю.

Як раніше повідомлялося, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти.