Співачка з Житомирщини стала фіналісткою чемпіонату світу з караоке

Виконавиця пройшла всі чотири раунди пісенних змагань і увійшла до числа фіналістів

Співачка з Бердичіва, що на Житомирщині, Тетяна Ігнатенко стала фіналісткою чемпіонату світу з караоке. Вона єдина представниця України, яка потрапила до фіналу цього конкурсу в 2022 році. Про свою участь у чемпіонаті Ігнатенко розповіла під час ефіру на Українському радіо Житомир.

Співачка повідомила, що в конкурсі, який відбувався в Норвегії із дев’ятого по 13 серпня, брали участь тисячі співаків із понад 20 країн світу.

Підготовка до конкурсу тривала впродовж місяця. За умовами, потрібно було представити чотири пісні, одна з яких – різною мовою. Цією піснею в репертуарі Тетяна стала пісня «Вільна».

«Ми обирали так пісні, щоб вони зачепили душу. Щоб передати ті почуття, які переживає кожен українець. Ця після не є політичною, але в ній слова про боротьбу, і мені здається, що цей підтекст для кожного українця важливий, бо ми стоїмо, незважаючи ні на що, ми боремося до кінця, ми обов’язково будемо вільними і незалежними», – зазначила учасниця конкурсу.

Тетяна пройшла всі чотири раунди пісенних змагань, увійшовши до числа фіналістів чемпіонату світу з караоке.

«Я про цей конкурс знала давно, і так склалися зірки, що саме в цьому році я поїхала представляти Україну. Просто на конкурс поїхати, для мене це не нове, тому що я на конкурсах із самого дитинства. А поїхати під час війни і присвятити це Україні – знаєте, тоді трішки по-іншому це все відчуваєш», – зазначила фіналістка.

Нагадаємо, цього року український гурт Kalush Orchestra з піснею «Stefania» переміг на пісенному конкурсі Євробачення.

Нагадаємо, скульптура про українського хлопчика на кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні.