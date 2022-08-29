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Співачка збирає з українців 4 млн грн на заставу для чоловіка, підозрюваного у поширенні кокаїну (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Співачка збирає з українців 4 млн грн на заставу для чоловіка, підозрюваного у поширенні кокаїну (відео)
Воронова буцімто не знала, чим займається її чоловік Чернецький
фото: voronova.official

Воронова пропонує підписникам скинутися по тисячі гривень, щоб «знову бути щасливою» 

Співачка Інна Воронова, дружина українського бізнесмена й артиста Юрія Чернецького, затриманого в центрі Києва під час збуту кокаїну, оголосила збір грошей на заставу, щоб її чоловік вийшов зі слідчого ізолятора тимчасового тримання. Жінка заявила, що зібрати потрібно 4 млн грн, а за це фоловери можуть одержати безкоштовний концерт. Відповідний заклик у розпал повномасштабної війни українка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Зазначимо: вона стверджує, що про злочини їй нічого невідомо. 

«Я не знаю, чим займався мій чоловік у минулій родині, зараз він артист», – заявила вона.

На думку Воронової, 4 тис. осіб підписників із її Instagram можуть скинути їй по 1 тис. грн і тоді знову побачать її сторіз разом із коханим. Або ж 8 тис. – по 500 грн, і тоді Чернецький «вже завтра» буде вдома.

Співачка збирає з українців 4 млн грн на заставу для чоловіка, підозрюваного у поширенні кокаїну (відео) фото 1

Співачка виправдалася, що могла б продати свої машини, але в неї «все забрали». 
  
Нагадаємо, 25 серпня в Києві затримали чоловіка, підозрюваного у торгівлі кокаїном. Під час обшуків у 48-річного громадянина вилучили розфасований для продажу наркотик на суму приблизно $5 тис. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі майже 4 млн грн.

Вдома у чоловіка конфіскували патрони, пакетики для фасування кокаїну та ваги. Це не перше затримання Чернецького. 2020 року його вже ловили за продаж наркотиків, але відпустили під заставу у 2 млн грн.

Співачка збирає з українців 4 млн грн на заставу для чоловіка, підозрюваного у поширенні кокаїну (відео) фото 2

Чернецькому вже повідомили про підозру. Йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Юрій Чернецький є власником мережі барбершопів та батьком п'ятьох дітей.

Теги: Київ ЗСУ співачка

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