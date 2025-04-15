Інженер «Південмашу» розповів про головну небезпеку атомних підводних човнів РФ

Олександр Левенко розповів, що система раннього ракетного та ядерного попередження України є ефективною

Підводні атомні човни РФ є найбільш небезпечними для України, адже вони розміщені далеко. Про це зауважив радник генерального директора «Південмашу», інженер-конструктор ракетно-космічних комплексів Олександр Левенко в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком».

«Вони (атомні човни, – «Главком») розміщені далеко і ми не можемо до них дістатися і для нас це найбільша загроза. Але всі атомні підводні човни легко виявити в океані, бо американці розкинули усюди автоматичні буї. Це не той випадок, коли сидить хтось у навушниках і слухає. Системи автоматичні», – сказав інженер.

Олександр Левенко зауважив, що підводні човни, хоч і здатні залишатися під водою до шести місяців, іноді все ж підіймаються на поверхню. Він також звернув увагу на існування систем спостереження, які працюють у дальньому інфрачервоному діапазоні та дозволяють відстежувати об'єкти як під водою, так і під землею.

«Вони (системи спостереження, – «Главком») використовують не відбитий сонячний промінь, а тепло ядра Землі. Коли воно проходить крізь об’єкт, на поверхні утворюється тінь, і за цією інфрачервоною тінню можна побачити – ось тут затонулий корабель, а ось – підводний човен», – пояснив експерт.

Інженер наголосив, що партнери України мають засоби ураження підводних човнів: «А у нас, на жаль, є лише система раннього ракетного та ядерного попередження, але нема засобів ураження».

«І вона (система попередження, – «Главком») досі дуже ефективна, адже Україна була форпостом потенційного наступу на Західну Європу. Тут була 600-тисячна армія, стратегічні бомбардувальники Ту-160, танкові дивізії – 7 тис. танків. Тому система раннього попередження була створена тут дуже якісно. Вона включає датчики, розміщені під землею, у скелях, глибоко – це сейсмічні сенсори, що контролюють увесь земний шар. Тобто якщо десь вибухнула бомба чи сталася аварія, наприклад у Фукусімі, або затонув підводний човен «Курськ» – ми все це фіксуємо», – зауважив Олександр Левенко.

Як повідомлялося, американська розвідка у жовтні 2022 року перехопила розмову російського генерала Сергія Суровікіна, де він розглядав можливість застосування ядерної зброї, щоб зупинити просування ЗСУ через Дніпро. Суровікін обговорював використання тактичної ядерної зброї, щоб не дати українцям перетнути Дніпро і прорватися до Криму.

Нагадаємо, фахівець з розробки ядерної зброї, фізик-ядерник Володимир Красноруцький в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що за найкращого розвитку подій, коли буде і задача, і дозволи, і гроші, за 15 років Україна матиме можливість створити ядерну зброю. За словами Красноруцького, попри погану ситуацію з наукою, в Україні все ще є фахівці, які спроможні розробляти ядерну зброю.