Візит Стармера став демонстрацією ядерних сил стримування Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснив візит на борту атомного підводного човна HMS Vanguard, який провів у морі понад 200 днів. Подія відбулася на тлі складнощів із технічним обслуговуванням застарілого флоту, який є ключовою частиною ядерних сил стримування країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Ця демонстрація ядерних можливостей Великої Британії привернула значну увагу міжнародної спільноти та, ймовірно, Москви, зважаючи на підвищення напруженості у світі.

Як повідомляє Міністерство оборони, Кір Стармер разом із міністром оборони Джоном Гілі оглянули підводний човен. Їх супроводжував адмірал сер Бен Кі, голова Королівського військово-морського флоту. Офіційні особи отримали так звану «гарячу» інформацію щодо тривалого патрулювання човна та його операцій.

«Цього тижня я на власні очі бачив, як жертвують наші підводники щодня, щоб зберегти нашу країну в безпеці, але я знаю, що вони здатні зробити це лише завдяки підтримці міста Барроу. Кожна людина, яка живе та працює в Барроу, робить внесок у захист нашої країни, незалежно від того, чи це створення нашої програми підводних човнів світового класу, чи підтримка робочої сили тут через життєво важливі державні послуги чи сімейний бізнес», – сказав Стармер.

HMS Vanguard, один із чотирьох надсекретних атомних підводних човнів Британії, перебував у морі понад 200 днів. Це один із найдовших періодів патрулювання в історії флоту, що стало можливим завдяки впровадженню екстраординарних заходів, хоча й створило значне навантаження для екіпажу.

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фото: Sky News Сер Кейр Стармер на HMS Vanguard

Через затримки у будівництві нових підводних човнів застарілий флот експлуатується довше, ніж планувалося. Човни, термін служби яких спочатку становив 25 років, тепер потребують більш частого технічного обслуговування, що ускладнює регулярну ротацію.

Однак «безперервне стримування на морі», яке передбачає постійне перебування одного атомного підводного човна у морі, залишається основою оборонної стратегії Британії.

Офіційні повідомлення про ядерний потенціал Британії публікуються рідко. Проте цей візит, включно з фотографіями та відео, очевидно, має чіткий сигнал для Кремля – Британія залишається надійною ядерною державою в умовах глобальної напруженості.

Цей візит збігся з обговореннями в рамках «коаліції рішучих» щодо введення міжнародних сил в Україну. Зустрічі відбуваються у штабі на околиці Лондона, підкреслюючи роль Британії як одного з ключових стратегічних партнерів України.

Нагадаємо, уряд Великої Британії хоче застосувати ядерну зброю без попереднього узгодження зі США. Високопоставлений представник британського військово-морського флоту стверджує, що сили ядерного стримування Сполученого Королівства «цілком незалежні» від позиції Вашингтона.