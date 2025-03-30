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Росія у 2022 році готувалася застосувати проти України ядерну зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія у 2022 році готувалася застосувати проти України ядерну зброю
Путінський генерал Суровікін розглядав можливість застосування ядерної зброї проти України
фото з відкритих джерел

Суровікін обговорював використання тактичної ядерної зброї, щоб не дати українцям перетнути Дніпро і прорватися до Криму

Американська розвідка у жовтні 2022 року перехопила розмову російського генерала Сергія Суровікіна, де він розглядав можливість застосування ядерної зброї, щоб зупинити просування ЗСУ через Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Суровікін обговорював використання тактичної ядерної зброї, щоб не дати українцям перетнути Дніпро і прорватися до Криму.

Зазначається, що до цього розвідка оцінювала ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні у 5-10%, тоді як після розмови ризик у разі обвалення російської оборони підвищили до 50%.

Американські військові, котрі працювали у Вісбадені й допомагали Києву з розвідданими, наполягали на продовженні наступу на південному напрямку, водночас у Вашингтоні радники Джо Байдена нервово ставили собі протилежне запитання – чи не доведеться їм натиснути на українців, щоб сповільнити їхнє просування.

Тоді ЗСУ мали шанс завдати критичного удару по армії РФ. Українці змогли звільнити Херсон і західний берег Дніпра, однак подальший наступ зупинився через, як пояснили, нестачу боєприпасів.

Удари Himars знищували понад 100 росіян щотижня, що деморалізувало російські війська.

Раніше New York Times писав, що Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст. 

Також у 2023 році українські сили мали зосередити основні контрнаступальні сили в напрямку Мелітополя в Запорізькій області. Однак тодішній командувач Сухопутних сил, а тепер головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вніс корективи у ці плани, перекинувши частину сил на схід, під Бахмут у Донецькій області. 

 

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Теги: розвідка путін ядерна зброя військові Україна наступ

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