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Посол Єльченко: Я вже не є противником ядерної зброї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Посол Єльченко: Я вже не є противником ядерної зброї
Володимир Єльченко заявив, що ніколи не був прибічником ядерної зброї, проти ситуація змінилась
фото: ukraineun.org

Посол України Володимир Єльченко: Вступ до НАТО автоматично питання безпеки України не вирішить

Може бути момент, коли в України виникне потреба використати ядерну зброю. Про це заявив український дипломат Володимир Єльченко в інтерв’ю «Главкому».

«Я розумію, що це все простіше говорити, ніж робити, але ви праві в тому, що потенціал в України є (щодо ядерної зброї – «Главком»). Я би менше хотів про це говорити. Якщо дійсно це робиться (ядерна зброя – «Главком»), хай собі робиться. І ніхто з партнерів нам слово про це не скаже. А в той момент, коли у нас запитають, чи є у нас ядерна зброя, ми відповімо, що немає, але може бути, якщо виникне потреба її використати. Або взагалі нічого не спростовувати і не підтверджувати, як і вчиняє Ізраїль», – заявив він.

Єльченко зазначив, що ніколи не був прибічником ядерної зброї.

«Більше того, я пів життя брав участь у переговорах з укладання договорів щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Але тим не менше сьогодні ситуація помінялася, і я вже не є противником ядерної зброї. Погоджуюся з тезою про те, що ядерна зброя – це в першу чергу зброя стримування. Коли у тебе є ядерна зброя, все-таки менше шансів, що хтось вирішить напасти. Всі боялися, коли Індія і Пакистан обзавелися ядерною зброєю у 1998 році. Але сьогодні немає побоювань, що вони її застосують. Тому нам треба тихо своє робити», – каже дипломат.

Крім того, Єльченко додав, що якби США надали Україні всю зброю одразу після лютого 2022 року, то була б зовсім інша ситуація.

«Я кажу і про ракети Tomahawk, і про F-16, і про введення до України іноземних військ. Всі ці речі можна робити поза питанням вступу України до НАТО, до чого зараз американці не готові, як і інші наші великі партнери. Вступ до НАТО автоматично питання безпеки України не вирішить... Хоч особисто я великий прихильник вступу до НАТО, але сказав би таке: по-перше, помилка наша була не в тому, що ми билися в зачиненні двері, а в тому, що ми нічого для цього не робили починаючи з 1992 року протягом наступних років 25-ти», – каже він.

Нагадаємо, український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку». Лише за 30 хвилин українці скинули 2 млн грн. Станом на 10:50 ранку вже збірано 9,8 млн грн.

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Теги: ядерна зброя зброя українці дипломатія Єльченко Володимир

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