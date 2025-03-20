Британія хоче застосувати ядерну зброю без дозволу США – Daily Express

Сполученому Королівству «не потрібен дозвіл США», щоб використовувати ядерну зброю

Уряд Великої Британії хоче застосувати ядерну зброю без попереднього узгодження зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Express.

Високопоставлений представник британського військово-морського флоту стверджує, що сили ядерного стримування Сполученого Королівства «цілком незалежні» від позиції Вашингтона.

Згідно з публікацією, останнім часом у Лондоні дедалі більше стурбовані можливою вразливістю країни на тлі зміни зовнішньополітичного курсу США. Британські військові вважають, що це може ускладнити ефективне застосування ядерного потенціалу для заборони «російської агресії в Європі».

План безперервного морського стримування (CASD) має на увазі, що королівство завжди має в бойовій готовності хоча б один атомний підводний човен. Судно роташоване в морі та чекає наказу для запуску ядерної зброї.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до 2035 року країна розгорне базу гіперзвукових ракет з ядерними боєголовками та винищувачами для стримування Росії. З його слів, це буде перший об'єкт, який отримає літаки Rafale нової модифікації.