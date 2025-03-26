Що сказали розвідники у Сенаті США: ядерна загроза, ситуація в Україні і витік даних

Директор ЦРУ визнав, що чиновники Трампа обговорювали майбутні дати та час атак по хуситах при журналісті у чаті Signal

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до ядерної ескалації в разі невдач у війні. Про це повідомила розвідка США під час слухань у Сенаті щодо глобальних загроз американським інтересам, що відбулися 25 березня. Картина, яку представили розвідники, кардинально розходиться з позицією Трампа. «Главком» зібрав всю інформацію про те, що сказали розвідники у Сенаті США

«Неспроможність Росії добитися швидких та вирішальних перемог на полі бою у сполученні із українськими ударами в Росії продовжує викликати побоювання, що Путін може використати ядерну зброю», – йшлося під час слухань.

Під час слухань в Сенаті були присутні:

- голова Національної розвідки Талсі Габбард,

- директор ЦРУ Джон Редкліфф,

- директор ФБР Кеш Патель.

Як пише The Associated Press, щорічні слухання щодо світових загроз у Комітеті з розвідки Сенату дали змогу побачити переорієнтацію пріоритетів нової адміністрації в той час, коли президент Дональд Трамп «відкрив нову лінію зв’язку» зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Адміністрація зосередила увагу більше на національній безпеці, щоб протистояти насильницьким злочинам, які офіційні особи пов’язують із транскордонною торгівлею наркотиками.

«Злочинні угруповання спричиняють більшу частину заворушень і беззаконня в Західній півкулі», – сказала Тулсі Габбард, директор розвідки. На вершині довгого списку викликів національній безпеці вона назвала необхідність боротьби з картелями, які, за її словами, «займаються широким спектром незаконної діяльності, від торгівлі наркотиками до відмивання грошей до контрабанди нелегальних іммігрантів і торгівлі людьми».

Думка щодо війни в Україні

Під час аналізу війни в Україні американські розвідники відзначили наступне: як Росія, так і Україна не заперечують мирної угоди, хоча і з різних причин. Тривала війна погрожує вбити російську економіку та викликати небажану ескалацію з Заходом. У той же час Україна розуміє, що майбутнє західної допомоги стало невизначеним.

При тому обидві сторони вважають, що ризики від примирення, що протирічить національним інтересам вищі, ніж ризики від продовження війни. Тому як Україна, так і Росія не поспішають приймати рішення, спрямовані на швидке досягнення миру.

Директор ЦРУ Джон Редкліфф, попри власну близкість до команди Трампа, наголосив, що українці готові дати відсіч агресору голіруч: «Український народ і військові були недооціненними протягом кількох років, і я переконаний, на основі своїх роздумів і з точки зору розвіданих, вони будуть сражатися голіруч, якщо це буде надо і якщо вони не влаштують умови мирового договору» – неочікувано заявив Редкліфф.

Важливий висновок розвідників у тому, що Путін має спокусу швидкого досягнення власних цілей за рахунок застосування ядерної зброї. Тож імовірність подібного сценарію залишається, навіть попри процес переговорів, вважають розвідники США.

Всі ці твердження протирічать теорії Трампа, який наголошує на швидкому припиненні вогню та вважає, що переговори завершаться до 20 квітня. Як відомо, Трамп також стверджує, що Україна приречена на поразку, навіть за наявності допомоги від США. Нарешті Трамп бачить своєю політичною метою відірвати Росію від Китаю. На його думку, санкції країн Заходу змусили Путіна кидатися в обійми до КНР.

Приєднання Гренландії до США і загрози Китаю та Росії

За даними, що розвідка оприлюднила під час слухань у Сенаті, союз Китаю та Росії (а також Північної Кореї) є незворотнім. Це теж протирічить позиції Трампа. Китай, на думку розвідників, залишиться головним суперником Сполучених Штатів на світовій арені та має на меті стати світовим лідером у розробці штучного інтелекту до 2030 року.

Також розвідка повідомляє, що Росія та КНР збираються боротися за ресурси та стратегічно вигідну позицію Гренландії. Це твердження експертів з безпеки пояснює намагання Трампа приєднати Гренландію до США.

Скандальний витік даних у чаті Signal

Директор ЦРУ Джон Реткліфф визнав, що у чаті месенджера Signal, куди випадково додали головного редактора видання The Atlantic, обговорювалися військові плани, а саме час майбутніх ударів по хуситах (мету та час опублікував у чаті міністр оборони Піт Гегсет, – «Главком»). При цьому він, голова розвідки Тулсі Габбард та інші представники адміністрації Трампа продовжують запевняти, що жодної таємності у цих відомостях не було.

У ході слухань Реткліфф заявив, що його листування до Signal «було повністю допустимим, законним і не містило секретної інформації». Свідчення також дала голова розвідки Габбард, за її словами,«у чаті Signal не було секретних матеріалів». У відповідь сенатор Уорнер закликав учасників чату надати листування представникам сенатської комісії, оскільки в ній немає секретних даних.

Сенатор Ангус Кінг від штату Мен також попросив Габбард докладніше розповісти про «несекретні дані» з чату, тоді вона перенаправила його питання Міністерству оборони. У відповідь Кінг нагадав, що саме вона є головою американської розвідки. «Мені важко повірити, що цілі, час і зброя не були засекречені» , – сказав Кінг. Пізніше Габбард погодилася співпрацювати з аудиторською перевіркою, яка встановить наявність чи відсутність секретної інформації у листуванні.

Глава розвідки також відмовилася відповідати на запитання, чи використовувала вона особистий телефон для чату Signal: «Я не говоритиму про це, тому що це питання знаходиться на розгляді Ради національної безпеки. Як тільки цей розгляд буде завершено, я впевнена, що ми поділимося результатами із комітетом».

Видання Reuters наводить діалог Реткліффа та сенатора США від штату Джорджія Джона Оссоффа, який стався під час слухань у Сенаті США щодо глобальних загроз, де обговорювався скандал із чатом.

Оссофф: Вони говорили про терміни завдання авіаударів США, вірно?

Реткліфф: Так.

Оссофф: І, отже, про час відправлення американських екіпажів до ворожого повітряного простору. Правильно?

Реткліфф: Так.

Оссофф: І, отже, про період часу, протягом якого ворожі ППО могли б націлюватися на екіпажі ВПС США, що перебувають у повітряному просторі супротивника. Правильно?

Реткліфф: Я цього не знаю.

Антиізраїльський протестувальник перервав слухання

До слова, слухання у Сенаті США перервав антиізраїльський протестувальник, повідомляє NBC News. За інформацією ЗМІ, він вигукував: «Припиніть фінансувати Ізраїль» та «найбільшу загрозу глобальній безпеці становить Ізраїль».

У цей час почав виступати з промовою голова комітету Сенату США з розвідки Том Коттон, коли невідомий перервав його вигуками. Слухання відновилися за кілька хвилин після того, як протестувальники розійшлися.

Нагадаємо, помічника президента США з національної безпеки Майка Волтца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.