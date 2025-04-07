Іран відхрестився від власної ядерної зброї

МЗС Ірану: Тегеран не створюватиме ядерної зброї

Іран не має наміру розробляти ядерну зброю, оскільки це суперечить фундаментальним принципам керівництва країни, заявив офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї, пише «Главком».

Його коментар пролунав у відповідь на пропозицію іранського депутата Мохаммада Гасіма Османі щодо створення атомної бомби для забезпечення «рівноправності» на переговорах із західними державами.

«Іран за жодних обставин не встане на шлях створення ядерної зброї. Це наріжний камінь нашої стратегії, заснованої на релігійному розпорядженні (фетві – «Главком») верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Я переконаний, що в цьому питанні немає і не може бути жодних сумнівів», – наголосив дипломат на щотижневому бри.

Заборона на розробку ядерної зброї в Ісламській Республіці Іран була офіційно запроваджена указом аятоли Хаменеї ще 2003 року.

Раніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності на тлі загострення відносин зі США.

До слова, Іран поскаржився до Ради Безпеки ООН на «безрозсудні та войовничі» погрози президента США Дональда Трампа, назвавши їх «кричущим порушенням міжнародного права» та основоположного Статуту ООН. Також Іран надіслав Сполученим Штатам відповідь на лист президента Дональда Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду.

Зазначимо, Іран розробляє ядерні ракети, здатні дістатися Європи, оскільки радіус їх дії становитиме 3000 км. Проєкти для створення зброї країна отримала від Північної Кореї.

Також The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими, повідомила: Іран шукає варіанти прискореного створення ядерної зброї.