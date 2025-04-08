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Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду
Трамп: Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп знову підкреслив, що Ірану краще домовитися зі Сполученими Штатами

США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, перемовини вже стартували й продовжаться в суботу, 12 квітня.

«Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії. А ці дії – не те, до чого я хотів би бути причетним, і, відверто кажучи, Ізраїль також не хоче цього, якщо є можливість уникнути», – заявив Трамп.

Президент також підкреслив, що ситуація нині вкрай напружена, однак у разі успішного завершення перемовин це принесе користь Ірану. США, за його словами, сподіваються саме на такий результат.

Раніше ми писали, що Іран не має наміру розробляти ядерну зброю, оскільки це суперечить фундаментальним принципам керівництва країни, заявив офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї, пише «Главком».

Його коментар пролунав у відповідь на пропозицію іранського депутата Мохаммада Гасіма Османі щодо створення атомної бомби для забезпечення «рівноправності» на переговорах із західними державами.

«Іран за жодних обставин не встане на шлях створення ядерної зброї. Це наріжний камінь нашої стратегії, заснованої на релігійному розпорядженні (фетві – «Главком») верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Я переконаний, що в цьому питанні немає і не може бути жодних сумнівів», – наголосив дипломат на щотижневому бри.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності на тлі загострення відносин зі США.

До слова, Іран поскаржився до Ради Безпеки ООН на «безрозсудні та войовничі» погрози президента США Дональда Трампа, назвавши їх «кричущим порушенням міжнародного права» та основоположного Статуту ООН.  Також Іран надіслав Сполученим Штатам відповідь на лист президента Дональда Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду.

Зазначимо, Іран розробляє ядерні ракети, здатні дістатися Європи, оскільки радіус їх дії становитиме 3000 км. Проєкти для створення зброї країна отримала від Північної Кореї.

Також The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими, повідомила: Іран шукає варіанти прискореного створення ядерної зброї.

Теги: ядерна зброя США Іран переговори Дональд Трамп

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