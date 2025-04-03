Чи може Україна створити ядерну зброю? Відомий фізик-ядерник оцінив потенціал і назвав строки

Фізик-ядерник Володимир Красноруцький: «Для створення ядерної зброї потрібні міжнародні дозволи, гроші та політична воля»

За найкращого розвитку подій, коли буде і задача, і дозволи, і гроші, за 15 років Україна матиме можливість створити ядерну зброю. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив фахівець з розробки ядерної зброї, фізик-ядерник Володимир Красноруцький.

За словами Красноруцького, попри погану ситуацію з наукою, в Україні все ще є фахівці, які спроможні розробляти ядерну зброю.

«Ситуація зі спеціалістами в Україні кожного року катастрофічно погіршується, гробиться фундаментальна наука. Просто подивіться, які зарплати у молодих співробітників, які приходять до інститутів Національної академії наук. Насправді ніхто з молодих не хоче йти працювати в інститути», – каже експерт.

Натомість фахівець зазначає, що рівень розвитку галузі є таким, що якби сьогодні необхідно було б зібрати спеціалістів і налаштувати їх на роботу зі створення ядерної бомби, то в цьому не було б проблем.

Та навіть у такому випадку є проблеми, які швидко не вирішити: «Ми можемо все своє робити сьогодні, і реактори атомні створювати, і паливо самі для цих реакторів робити. Але таких задач перед нами ніхто не ставить. Все кажуть, що ми купимо, зокрема у Westinghouse». Він додає, що вчені мають єдину надію на те, що ситуація якось у країні стабілізується, і їм почнуть ставити задачі, аби у держави було власне виробництво.

«Аби зробити ядерну бомбу, треба створити відповідну промисловість в Україні. З політичного погляду, нам потрібно подолати вето на можливість роботи з ураном зі збагаченням вище 90% і мати можливість отримувати плутоній. Поки що всього цього ми не маємо права робити. Спеціалістів, які вміють так збагачувати уран, дуже мало. Дійсно, у світі можна купити потрібне для необхідного збагачення устаткування. Але якщо ми, маючи вето, просто заявлятимемо бажання це устаткування купити, нам його навряд чи продадуть», – зауважує Володимир Красноруцький.

Фізик-ядерник згадав, що свого часу виступав у Верховній Раді щодо підтримки розвитку атомної енергетики. Він каже, що лише коли атомна енергетика справді розвиватиметься в Україні, тоді можна буде говорити й про інші різні аспекти використання ядерних технологій, у тому числі й озброєння: «Наприклад, питання відцентрового збагачення урану можна було раніше закрити. Можна було раніше створити необхідні для збагачення урану центрифуги та працювати з ними. Але держава хрест на цьому поставила. За найкращого розвитку подій, коли буде і вказівка, і ми матимемо дозволи на всіх рівнях, і гроші, то за років 15, думаю, можна зробити ядерну зброю».

Нагадаємо, що фізик-ядерник Володимир Красноруцький розповів про жорсткі накази Леоніда Кравчука, який вимагав «ліквідувати ядерну зброю».

«Главком» поспілкувався з двома фізиками ядерної галузі: Володимиром Красноруцьким та Валерієм Зуйком. На думку останнього, багато науковців хотіли б отримати такий технологічний виклик як участь у розробці ядерної зброї та втілити його у життя.