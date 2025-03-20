Трамп натиснув червону кнопку в своєму кабінеті: що це означає

Байден, коли вступив на посаду президента, прибрав цю кнопку з Овального кабінету

Президент США Дональд Трамп запросив журналістку Fox News до свого кабінету у Білому домі. Він показав їй ту саму червону кнопку на своєму столі, через яку ширяться різні чутки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

У кабінеті Дональда Трампа на столі є червона кнопка у спеціальному дерев'яному футлярі. Багато чуток шириться через те, що кнопка має щось спільне з ядерним ударом.

«Всі думають, що кнопка пов'язана з ядерною зброєю. Вони думаю, що якщо я її натисну, то світу наступить кінець», – каже Трамп.

Однак це кнопка виклику офіціанта. Коли Трамп її натискає, то йому приносять улюблений напій американського президента – дієтичну колу.

ORDER UP: President Trump shows @IngrahamAngle his famous red Diet Coke button on the Resolute Desk. pic.twitter.com/mitwv59dv4 — Fox News (@FoxNews) — Fox News (@FoxNews) March 20, 2025

До слова, британський журналіст у 2017 році, перебуваючи в Овальному кабінеті побачив як Трамп тисне на кнопку і за декілька хвилин йому принесли напій.

Як відомо, колишній президент США Джо Байден, коли вступив на посаду, прибрав цю кнопку з Овального кабінету, але як бачимо, Трамп повернув її на місце.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 18 березня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

19 березня відбулась розмова президентів України та США.

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.