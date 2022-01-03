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    Іспанське телебачення показало сюжет про смолоскипний марш на честь Степана Бандери в Києві

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    Щороку у традиційному марші на честь Степана Бандери беруть участь сотні людей - Іспанське телебачення показало сюжет про смолоскипний марш на честь Степана Бандери в Києві
    Щороку у традиційному марші на честь Степана Бандери беруть участь сотні людей
    фото: УП

    «Вже прогрес, що не називають нашого Бандеру нацистом»

    2 січня в етері першого телеканалу іспанського телебачення La 1 телекомпанії RTVE вийшов сюжет про Київський марш до 113-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери, що відбувася в столиці України 1 січня. Про це у Facebook написала українська філологиня, блогерка та письменниця, що наразі мешкає в Іспанії, Олена Косенко.

    «Я вже очікувала якогось негативного коментаря про українських націоналістів. Але ж ні. Сказали, що цей український лідер воював як проти радянського режиму так і проти нацистів», – зазначила авторка допису.

    Олена Косенко заначила, що їй сподобався виклад новини, а також те, що першим планом іспанський телеканал показав учасників ходи, «гарні молоді обличчя хлопців та дівчат».

    «Єдине, що не сподобалось, що іспанці й далі називають нашу столицю Kiev , a на Kyiv.

    Але вже прогрес, що не називають нашого Бандеру нацистом», – підсумувала Олена Косенко.

    Нагадаємо, 1 січня у Києві пройшла хода на честь дня народження Степана Бандери.

    Пізніше посольство Ізраїлю в Україні засудило проведення цього заходу.

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    Теги: телебачення посольство Степан Бандера
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    Іспанське телебачення показало сюжет про смолоскипний марш на честь Степана Бандери в Києві