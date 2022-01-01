В Івано-Франківську вшанували пам’ять Степана Бандери (відео)

Масові заходи на честь Бандери традиційно відбуваються як у Києві, так і в регіонах

В Івано-Франківську містяни вшанували пам’ять лідера Організації українських націоналістів (ОУН) з нагоди 113-річчя від дня його народження і в рамках свята 80-річчя створення Української повстанської армії (УПА). Відповідне відео оприлюднив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Цей рік – рік 80-річчя УПА. У нашій міській програмі ми передбачили понад 100 заходів. Першим символічним заходом є те, що ми прийшли до пам’ятника Степану Бандері, який уособлює боротьбу українців за незалежну державу», – зазначив Марцінків.

Як повідомлялося раніше, всього в Україні заплановано провести до 50 подібних заходів, участь у яких, згідно із заявками, братимуть близько 10 тис. людей.

Традиційно наймасовіші акції очікуються у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах банери із зображенням Бандери вже з'явилися офіційно. Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.